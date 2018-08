Zoufalý boj se suchem: Úřad rozdá 400 milionů na nové rybníky

V pondělí vyhlásilo Ministerstvo zemědělství výzvu pro obce a svazky obcí na výstavbu rybníků, jejich rekonstrukci, obnovu obecních rybníků nebo odbahnění. Obce mohou na výstavbu nových rybníků získat až 10 milionů korun, příspěvek na rekonstrukci bude ve výši 2 miliony korun, zveřejnilo ministerstvo na svých webových stránkách.

"Rybníky patří do naší krajiny a my chceme podpořit jejich rozvoj, případně i stavbu nových. Mezi obce nebo jejich svazky rozdělíme čtyři sta milionů korun na rekonstrukce, odbahnění nebo výstavbu. Konkrétně mohou obce požádat o dotaci například i na rekonstrukci hrází nebo obnovu bezpečnostních prvků. Obce si uvědomují, jak je důležité vypořádat se s nedostatkem vody, proto už v minulosti byl o tuto dotaci velký zájem. Stejně tak to očekáváme i v naší aktuální výzvě," řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Výzva je součástí podprogramu Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. Tento podprogram byl zaveden již v roce 2016 a je naplánován do roku 2020. Během této doby by měly obce získat až 1 miliardu korun.

Cílem podprogramu je podporování zadržování vody v krajině díky rybníkům nebo malých vodních nádrží. Dále také zlepšení technického stavu vodohospodářských staveb.

Obce nebo svazky obcí mohou podávat žádosti od 17. 9. 2018 do 15. 1. 2019.

