VÝSTRAHA: Přijdou silné bouřky! Kvůli horkům hrozí i obří kroupy

Meteorologové zpřísnili výstrahu a kromě velmi vysokých teplot a požárů nově varují i před silnými bouřkami. Ty by měly ve středu zasáhnout západ Čech, v dalších dnech ale udeří v téměř celém Česku.

Česko už několik dnů čelí velmi vysokým teplotám, kvůli kterým kromě dehydratace hrozí i riziko vzniku požárů. Meteorologové kvůli tomu už vydali i výstrahu platnou pro téměř celé Česko. Nyní ji ještě zpřísnili. Nově varují i před silnými bouřkami.

"Ve středu (8.8.) se v západní polovině Čech mohou ojediněle vyskytnout silné bouřky s přívalovým deštěm s úhrny kolem 30 milimetrů a kroupami," informuje ČHMÚ. "Ze čtvrtka na pátek pak bude postupovat od západu přes naše území studená fronta, která přinese ochlazení," dodává.

Protože teploty se v současné době drží opravdu vysoko, dá se očekávat, že bouřky budou opravdu silné. A to nejen ve středu. "Další silné bouřky, které by měly být daleko výraznější, očekáváme ze čtvrtka na pátek a během pátečního dne. Opět by měly být doprovázené krupobitím," sdělila meteoroložka Dagmar Honsová.

Ta zároveň varuje, že kroupy mohou být nezvykle velké. "Čím více máme energie, tím déle se kroupy udrží v oblaku, neustále rotují nahoru a dolů a ty ledové částečky se na ně navalují a zvětšují. Dá se říct, že čím extrémnější jsou teploty a čím rychleji postupuje studená fronta, tím větší kroupy jsou," vysvětlila.

Aktuální výstrahy

Praha

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 11:00 do 09.08.2018 20:00

- Nebezpečí požárů od 08.08.2018 11:00 do odvolání



Středočeský kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 11:00 do 09.08.2018 20:00

- Silné bouřky od 08.08.2018 14:00 do 09.08.2018 00:00

- Nebezpečí požárů od 08.08.2018 11:00 do odvolání



Karlovarský kraj

- Vysoké teploty od 08.08.2018 11:00 do 09.08.2018 20:00

- Silné bouřky od 08.08.2018 14:00 do 09.08.2018 00:00



Plzeňský kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 11:00 do 09.08.2018 20:00

- Silné bouřky od 08.08.2018 14:00 do 09.08.2018 00:00

- Nebezpečí požárů od 08.08.2018 11:00 do odvolání



Jihočeský kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 11:00 do 09.08.2018 20:00

- Silné bouřky od 08.08.2018 14:00 do 09.08.2018 00:00





Pardubický kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 11:00 do 09.08.2018 20:00

- Nebezpečí požárů od 08.08.2018 11:00 do odvolání



Královéhradecký kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 11:00 do 09.08.2018 20:00

- Nebezpečí požárů od 08.08.2018 11:00 do odvolání



Liberecký kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 11:00 do 09.08.2018 20:00

- Nebezpečí požárů od 08.08.2018 11:00 do odvolání



Ústecký kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 11:00 do 09.08.2018 20:00

- Silné bouřky od 08.08.2018 14:00 do 09.08.2018 00:00

- Nebezpečí požárů od 08.08.2018 11:00 do odvolání



Kraj Vysočina

- Velmi vysoké teploty od 09.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Vysoké teploty od 08.08.2018 11:00 do 09.08.2018 12:00

- Nebezpečí požárů od 08.08.2018 11:00 do odvolání



Jihomoravský kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 11:00 do 09.08.2018 20:00

- Vysoké teploty od 10.08.2018 12:00 do 10.08.2018 18:00

- Nebezpečí požárů od 08.08.2018 11:00 do odvolání



Zlínský kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 11:00 do 09.08.2018 20:00

- Vysoké teploty od 10.08.2018 12:00 do 10.08.2018 18:00

- Nebezpečí požárů od 08.08.2018 11:00 do odvolání



Olomoucký kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 11:00 do 09.08.2018 20:00

- Vysoké teploty od 10.08.2018 12:00 do 10.08.2018 18:00

- Nebezpečí požárů od 08.08.2018 11:00 do odvolání



Moravskoslezský kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 11:00 do 09.08.2018 20:00

- Vysoké teploty od 10.08.2018 12:00 do 10.08.2018 18:00

Předpověď do konce týdne

Středa

Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer se ojediněle mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky, místy i silné. Nejvyšší denní teploty očekávají meteorologové mezi 31 až 35 °C, v Polabí a Poohří ojediněle až 37 °C, na horách kolem 27 °C, v Jeseníkách a v Beskydech kolem 25 °C. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 20 až 16 °C, v údolích ojediněle až 13 °C. Mírný jižní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s se bude odpoledne a večer v Čechách měnit na jihozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.

Čtvrtek

Přeháňky a bouřky hrozí i ve čtvrtek. Oblačnosti bude přibývat zejména k večeru na západě Čech. Nejnižší noční teploty se mají pohybovat mezi 21 až 17 °C, přes den v maximech naměříme 32 až 36 °C, ojediněle i 38 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s se večer na západě Čech změní na západní a v bouřkách přechodně zesílí.

Pátek

V pátek bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno. Od západu postupně na většině území začne pršet, místy hrozí bouřky, ojediněle i silné. Odpoledne a večeru v Čechách od západu budou srážky ustávat a ubývat oblačnosti. Nejnižší noční teploty očekávají meteorologové mezi 23 a 19 °C, na západě až 16 °C. Nejvyšší denní teploty budou od 21 °C na západě do 34 °C na východě. Vítr v bouřkách přechodně

zesílí.

Podívejte se na ranní předpověď počasí:

Sobota

Přes den bude většinou polojasno, na východě v noci a ráno ještě zataženo s deštěm. Ráno hrozí ojediněle i mlhy. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 16 až 12 °C, na západě až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C. Vítr bude slabý proměnlivý 1 až 4 m/s.

Neděle

V neděli bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty očekávají meteorologové mezi 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C. Vítr bude mírný jihovýchodní 2 až 5 m/s.

