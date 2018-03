Vysvětlují, zakazují, hlídají. I tak Češi kontrolují děti na internetu

Štáb televize Nova dnes proto vyrazil do ulic. Aby zjistil, jestli rodiče své potomky na internetu spíš hlídají, nebo jim naopak dávají volnost a pak se na ně snaží působit jinak.

Dle očekávání se přístupy různí, rozdílní lidé dávají přednost rozličným přístupům k bezpečí svých ratolestí na internetu. Někteří rodiče upřednostňují domluvu.

"Nejdůležitější asi bude to s nimi probírat a vzdělávat je. Snažím se s dcerou o tom mluvit, říkám jí, co je nebezpečné, co by neměla, že nemůže věřit všemu, co vidí," říkají někteří z oslovených.

Jiní si uvědomují, že doma mají děti pod kontrolou, ale jakmile vyrazí ke kamarádům, už může být všechno jinak. Další rodiče zkoušejí odvést pozornost.

"My se snažíme jít cestou sportu, aby ty děti neměly čas na ty věci, ale asocializovat je nemůžete," přibližuje svůj recept jedna z oslovených maminek. Prý také funguje hnát děti od obrazovek do přírody.





Řada rodičů se ovšem jistí - třeba zaheslováním telefonu, takže už se do něj omladina nedostane. Nebo Češi používají různé aplikace, které jim s hlídáním virtuálního pohybu pomáhají.

A někteří se domnívají, že by se tématu bezpečnosti a pohybu po webu měly chopit i školy - třeba prostřednictvím speciálních kurzů.