Využíváte všechny příspěvky své pojišťovny? Na tohle máte nárok

Nejste spokojeni s tím, jakou péči a výhody vám nabízí vaše zdravotní pojišťovna? Už jen pár posledních dní máte na to, abyste ji změnili. Pokud podáte přihlášku do konce března, klientem nové pojišťovny se stanete 1. července.

Až tisíce korun vám může přispět vaše zdravotní pojišťovna, pokud máte nějaké zdravotní potíže nebo prostě jen chcete žít aktivně. Příspěvek můžete získat na očkování, brýle, rovnátka, ale třeba také na sportovní aktivity, masáže, vitaminy a dokonce vám může pomoct zaplatit letní tábor pro děti.

Pokud vám takové výhody vaše pojišťovna nenabízí nebo ne v takové míře, jak byste si představovali, máte možnost si vybrat jinou. Zákon umožňuje změnit zdravotní pojišťovnu jednou za rok, a to ve dvou termínech. Pokud přihlášku podáte do konce března, stanete se klientem nové pojišťovny 1. července. Pokud ji podáte do konce září, změníte pojišťovnu od 1. ledna.

"Při změně pojišťovny by se lidé měli rozhodovat hlavně podle rozsahu sítě smluvních lékařů, se kterými pojišťovna spolupracuje. Ty můžete snadno zjistit například na webových stránkách pojišťovny, dotazem na pobočce nebo telefonátem na informační lince pojišťovny. Velmi důležitou roli ale hrají nabízené benefity a výhody," uvádí tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. Vždy si nejprve zjistěte, zda má pojišťovna smlouvu s vašimi lékaři – především s praktickým, stomatologem a gynekologem.

Hodí se také zjistit si, kde se nachází nejbližší pobočka vybrané pojišťovny. "Většina záležitostí se dnes dá vyřídit elektronicky, písemně nebo po telefonu. Pokud však budete chtít jednat s pojišťovnou osobně, podat přehled jako OSVČ nebo si vyzvednout vitamíny pro své děti, návštěvě pobočky se nevyhnete," dodává Mazurová.

V České republice působí sedm zdravotních pojišťoven. Liší se počtem klientů, nabídkou preventivních programů, rozsahem uzavřených smluv s poskytovateli zdravotních služeb i počtem poboček.

Jak pojišťovnu změnit

Samotná změna pojišťovny je velmi jednoduchá. Stačí vyplnit registrační formulář u nové pojišťovny. To je možné na kterékoli pobočce nebo přes internet. Staré pojišťovně přitom nic hlásit nemusíte – to už za vás udělá ta nová.

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, budete muset doložit také kopii živnostenského listu a přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu za předchozí rok. Studenti by se měli prokázat potvrzením o studiu, senioři potvrzením o přiznání důchodu.

Nezapomeňte změnu pojišťovny nahlásit svému zaměstnavateli a při další návštěvě také svému lékaři. Na přehled vybraných benefitů jednotlivých pojišťoven se podívejte v galerii: