Vyvracíme největší mýty o ovoci a zelenině: Mohou být i škodlivé!

Jez ovoce a zeleninu, budeš zdravý. To slýchá už odmalička každé dítě. Jsou ale tyto potraviny skutečně tak prospěšné, jak se říká? Odborníci vyvracejí ty největší mýty!

Jsou lidé, kteří si bez ovoce nebo zeleniny nedokážou představit den, na druhé straně ale jsou tací, kteří tyto potraviny považují tak maximálně za krmení pro králíka. Pravda je taková, že ovoce a zelenina by měly patřit do jídelníčku každého, nic by se ale nemělo přehánět.

"Ovoce a zelenina mají obecně vysoký obsah vody, a jejich energetická hodnota tak zpravidla bývá nižší než u ostatních potravin. Velkým benefitem je přítomnost celé řady biologicky aktivních látek, které často mají pozitivní účinek na lidské zdraví," vysvětluje Aleš Rajchl z Ústavu konzervace potravin při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Které jsou podle něj ty největší mýty, uvádí na webu Společnosti pro výživu.





Chci zhubnout, musím jíst hodně ovoce a zeleniny

Platí to jen tak napůl. Ovoce a zelenina jsou charakteristické vysokým obsahem vody, ale nižším obsahem základních živin. Pro zeleninu je typická nízká energetická hodnota, u ovoce byste si měly dávat pozor především na sacharidy. Jeho příjem proto nezapomeňte započítat do celkové energetické bilance. "Zvláštní zřetel je vhodné klást na konzumaci ovocných šťáv, sirupů a podobných výrobků. Zvýšený příjem ovoce a zejména zeleniny lze ale při snaze o snížení hmotnosti doporučit," radí Rajchl.

Ovoce a zelenina jsou zdraví jen prospěšné

I v tomto případě platí, že všeho moc škodí. Pozitivní věcí je, že obsahují velké množství vitaminů, naopak negativně může na zdraví působit například solanin v bramborách či kyselina šťavelová ve špenátu. Negativní účinky se ale projevují až při vysokém příjmu, při běžné konzumaci jednoznačně převažují pozitiva.

Brambory obsahují hodně tuku

Opak je pravdou. Samotné brambory obsahují tuku velmi málo (jen asi 0,1%). Hodně tuku je naopak ve smažených výrobcích z brambor (asi 40 %). Rozhodně byste je neměli konzumovat jako základ stravy, ale spíše jen příležitostně jako pochutinu.

Špenát je bohatý na železo

To sice pravda je, špenát obsahuje 1,3 – 7,7 mg železa /100 g, jeho obsah se ale zásadně neliší od některých dalších druhů zeleniny. Pro srovnání brambory obsahují 0,1 – 1,5 mg/100 g, mrkev 0,3 – 4,8 mg/100 g.

Voskované ovoce je nebezpečné

Vůbec ne. Vosky jsou schválené a zdraví neškodné. Ovoce se voskuje proto, aby se snížila ztráta vody odparem a ovoce zůstalo déle čerstvé. Voskové látky jsou navíc na povrchu některých druhů ovoce přítomny přirozeně.

Biozelenina je zdravější

Odpověď na tuto otázku je složitá. Co se týče obsahu základních složek, není obecně bioprodukce lepší, dalo by se říct, že je srovnatelná s konvenční produkcí. Biozelenina by měla obsahovat menší množství pesticidů, naopak lze předpokládat, že bude více náchylná na přítomnost škodlivých látek – zejména plísní.

Konzervované ovoce a zelenina mají více prospěšných látek

Naopak. Každý konzervační zákrok prakticky vždy vede ke ztrátě nutričně cenných látek. Ke ztrátě živin dochází zejména při loupání nebo tepelné úpravě. K nejšetrnějším formám konzervace patří mrazení, naopak nejméně šetrné je sušení a sterilace.