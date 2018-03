Vyzkoušeli jsme přistát s dopravním letadlem na vodě

Před několika dny se v New Yorku zřítil do vody vrtulník, všichni kromě pilota zahynuli. Je to už téměř deset let od chvíle, kdy tam dokonce přistálo dopravní letadlo. Jaká je ale pravděpodobnost, že k přistání na vodu skutečně dojde a jak piloti dopravních letadel nacvičují přistání na hladině?

"V tu chvíli asi kromě toho výcviku a těch postupů taky rozhoduje nějaká pilotova zkušenost, ta intuice, říká dopravní pilot Petr Bezděk."

A právě zkušenost kapitána letadla stála za úspěchem přistání na řeku Hudson. Jeho husarský kousek se stal tak slavný, že ho lidé cvičí na simulátorech po celém světě.

Redaktor Aleš Vašíček, si toto legendární přistání osobně vyzkoušel. Podívejte se na reportáž.

