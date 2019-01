Výzva 10yearchallenge baví svět! Přidávají se celebrity i sportovci

Sociální sítě se zaplňují fotografiemi, na kterých lidé porovnávají, jak vypadali před deseti lety a nyní. Nová výzva #10yearchallenge (desetiletá výzva) se stala oblíbenou po celém světě. Okamžitě se do ní začaly připojovat i zahraniční celebrity.

Například herečka Reese Witherspoon se za deset let vůbec nezměnila. Není poznat, která fotka je starší. Naopak herečka Mandy Moore je přímo k nepoznání, na fotografii vypadá o hodně starší. Herečka tak zmátla lidi, kteří neznají seriál This Is Us, ve které Mooreová hraje starší ženu.

Do výzvy se přidala také Victoria Beckham, která zveřejnila na instagramu fotografii proměny svého syna Romea. Za deset let Romeo vyrostl do krásy a rozhodně bude, jako jeho otec David Beckham, idolem dívčích srdcí.

Zpěvačka Jennifer Lopez zveřejnila fotku před deseti lety, když byla těhotná a poté po deseti letech, kde ukazuje svou dokonalou postavu. I zpěvačka Pink se zapojila do výzvy a ukázala, jak se za deset let změnila z rebelky na dámu.

Za to zpěvačka Mariah Carey přijde výzva nesmyslná, a proto se rozhodla zveřejnit dvě naprosto totožné fotografie. "Nechápu #10yearchallenge, čas není něco, co bych uznávala. Snímky jsou pořízené ve stejném okamžiku," napsala Carey pod fotkou.

Americká celebrita Caithlyn Jenner, která podstoupila změnu pohlaví, ukázala, jak vypadala před operací a jak vypadá dnes. Jenner se narodila jako William Bruce Jenner a na Letních olympijských hrách 1976 v Montrealu zvítězila v desetiboji. Rozhodla se však, že už nechce být dál mužem.

Tenista Novak Djokovič opět nezklamal a svým příspěvkem všechny pobavil. Na fotografiích je jen v plavkách a ukazuje své vysportované tělo. "Modeling versus poražení mého bratra," napsal tenista na instagramu.

Výzva však pohltila i Česko. Například proměnu po deseti letech na instagramu zveřejnila moderátorka Počasí Televize Nova Katka Říhová. "#10yearschallenge. Akorát už nefrčí francouzská manikúra. Jinak to tričko z 2008 mám dodnes," připsala Říhová k fotografii.

K výzvě se přidal také fotbalista David Limberský. Za deset let se kromě účesu vůbec nezměnil. "Tak se připojím taky. Pořád stejný dres, akorát o pět titulů více," napsal Limberský u fotografie.

Herečka Nikol Štíbrová se také pochlubila změnou, avšak místo po deseti letech, zveřejnila fotografii z roku 2003, na které je s hercem Vojtou Kotkem, když spolu hráli v seriálu Televize Nova Pojišťovna štěstí.

Herec Roman Vojtek výzvu pojal opačně. Místo, aby zveřejnil proměnu po deseti letech, ukázal, jak bude vypadat v roce 2029.

Pozadu nezůstala ani Pražská integrovaná doprava, která na facebooku ukázala jak vypadaly autobusy před deseti lety.

Do výzvy se může zapojit každý. Stačí na facebooku, instagramu nebo twitteru zveřejnit fotografii, na které porovnáváte, jak jste se za 10 let změnili. K fotce pak připojíte #10yearchallenge.