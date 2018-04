Vzácné medvídě z Hluboké už zkoumá venkovní výběh! VIDEO

Na začátku roku se v zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou narodilo mládě vzácného medvěda plavého. A tento týden se už odvážilo do venkovního výběhu!

Mládě, které se v jihočeské zoo narodilo hned první den letošního roku, už prozkoumává venkovní výběh. A jedná se o pěkně nebojácného jedince! Jak je vidět na videu v úvodu článku, už při prvním výletu do venkovních prostor skočilo mládě odhodlaně šipku do jezírka a zjistilo tak, že umí plavat.

Vzácné medvídě tak již mohou vídat i návštěvníci zoo v Hluboké nad Vltavou: "Medvědice s medvídětem má možnost jít do venkovního výběhu každý den od 9 do 14 hodin. Od 14 hodin do 9 hodin následujícího dne bude ve výběhu druhá medvědice (bez medvíděte)," uvedla zoologická zahrada na sociální síti informace o jejich největším současném taháku.

Zoo v Hluboké nad Vltavou je jediná zoologická zahrada ve střední a východní Evropě, která medvědy plavé chová. Medvěd plavý je poddruh medvěda hnědého. Jedná se o kriticky ohrožený poddruh žijící ve střední Asii. Ve volné přírodě žije jen asi 3 až 5 tisíc jedinců. Jsou všežravci, mají pískovou až červenohnědou srst a samci bývají výrazně mohutnější než samice.