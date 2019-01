Vzácný žabák Romeo našel po 10 letech Julii. Zachrání svůj druh

Nejosamělejší žabák světa Romeo čekal na svou družku 10 let. Teď ji možná konečně našel - spolu mohou zachránit svůj druh!

Deset let žabák Romeo osaměle žil v muzeu v Bolívii a odborníci se domnívali, že by mohl být poslední žábou svého druhu. Neziskové organizace zabývající se záchranou zvířat nakonec spojily své síly s internetovou seznamkou, aby mu konečně našly partnerku.

Spustily kampaň, jejíž součástí bylo založení profilu na internetové seznamce. "Jsem docela jednoduchý chlap, rád trávím večery doma a miluji jídlo. A kdo ne, že? Vsadím se, že si říkáte, co taková žába, jako jsem já, dělá na takovémhle místě. No, hledám tu svou spřízeněnou duši. Stejně jako vy," zaznělo smutně ve videu na jeho profilu.

Cílem této kampaně bylo získat dostatek finančních prostředků na deset expedicí do míst, kde by se mohl vyskytovat jedinec stejného druhu, jako je Romeo.

A nakonec se opravdu zadařilo - koncem roku 2018 se vědcům podařilo najít Romeovi potenciální družku. Pojmenovali ji Julie a nachystali jim "rande na slepo" na den svatého Valentýna.

Všichni v muzeu doufají, že si tyto dvě vzácné žáby budou rozumět. "Snad se protiklady doopravdy přitahují," řekl ředitel muzea Ricardo Céspedes. "Romeo je plachý, nemá plavání příliš v oblibě a taky má trošku nadváhu. Julie je na druhou stranu extrovertní a plná energie. Už se nám pokusila utéct z nádrže," uvedl Céspedes.

Zooložka Teresa Camacho věří, že pro Romea našla dokonalou Julii:

Zdroj: Profimedia

Vědci z muzea spoléhají na to, že to mezi Romeem a Julií zajiskří a podaří se jim zachránit svůj druh. V rezervě ale mají i další samičky, které se jim během expedice podařilo "ulovit", ty jsou však podle nich zatím příliš mladé na to, aby se s nimi jedenáctiletý Romeo družil.