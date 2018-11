Je tohle ještě normální? Vystavené naháče mohli lidé osahávat

O víkendu se v Praze konala kontroverzní výstava Voayer a Česko tak vůbec poprvé zažilo výstavu skutečných nahých mužů. Vystavené exponáty si bylo možné nejen prohlížet, ale kdekoliv na těle se jich i dotýkat. A soudě podle tělesných změn spojených s rozkoší si živé exponáty doteky opravdu užívaly.

"Zatím jsem nadšený, baví mě se dívat na ty lidi a pozorovat jejich reakce a překvapuje mě, že většinou se stydí víc, než my, vystavení modelové. Na mě můžou sahat jenom ženy a myslím, že ani ne půlka využila té možnosti," řekl jeden z modelů.



Některé návštěvnice ale přišly blíž a zkoumaly modely opravdu důkladně. Kromě nevinných doteků je pak čekala i mnohá překvapení.



"Jeden model mi nakonec ejakuloval do dlaní. Aniž bych to cíleně nějak tímto směrem řídila. Já jsem to z něj cítila, že je to tak strašně intenzivní, že už se to nedá zastavit a že by to bylo pro něj strašné utrpení. Ale bylo to fajn, bylo to hrozně příjemné,“ říká návštěvnice výstavy Lucie Girsová.



Autor výstavy Mário Petreje doposud vystavoval jen nahá těla žen a tak podle něj bylo načase role obrátit: "Jsem překvapený, že mužů se ozvalo o mnoho víc, než žen za ty předešlé čtyři výstavy. Většina těchto mužů jsou dotykoví, což je taky výjimečné oproti ženám, tam bylo víc těch, které nebyly dotykové. Je dovoleno se jen jemně dotýkat, nikam nemůžete strkat prsty a tak dále. Prostě nic krutého."



Mário Petreje prozradil, že při výběru modelů nebyl důležitý vzhled, roli exponátu si tedy mělo možnost vyzkoušet těch 22 mužů, kteří se přes formulář na webu přihlásili jako první. Autor také prozradil, že v příštím roce plánuje otevřít v Domě módy na Václavském náměstí galerii, ve které bude výstava nahých lidí k vidění každý den.