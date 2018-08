Vztahy ničí hádky o peníze. Za toto partneři utrácejí. PŘEHLED

Nejčastějším důvodem hádek mezi partnery jsou rozdílné názory na to, za co utrácet peníze, ať už se jedná o boty, oblečení, cigarety nebo zábavu. To, co jsou lidé ochotni odpustit sobě, partnerovi často netolerují. Podle nejnovějšího průzkumu dokonce přibývá mužů, kteří nejsou ochotni dávat své polovičce žádné peníze.