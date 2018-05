Windsor zažívá svatební šílenství! Podívejte se do centra dění

Windsor se ocitá v centru pozornosti celého světa a všechno tu pulsuje už několik dní před královskou svatbou. Do jindy poklidného městečka se sjíždějí novináři ze všech koutů planety. A samozřejmě nechybí ani možná nejznámější fanoušek britské královské rodiny.

"Terry Hutt mi vypráví, že si nenechá ujít žádné narozeniny, křtiny nebo svatbu v královské rodině," popsala reportérka Karolína Tomašková. "To víte, když chcete mít lukrativní místa, musíte přijet včas," reagoval fanoušek britské monarchie na otázku, proč už je ve Windsoru.

Kromě záplavy britských vlajek, jsou v ulicích vidět i policisté se samopaly - právě na zajištění bezpečnosti poputuje z peněz daňových poplatníků v přepočtu necelých 700 milionů korun. Celkově by se účet za svatbu měl vyšplhat až k miliardě.

"Atmosféra to bude úžasná. Už teď je cítit ve vzduchu to vzrušení a to máme teprve prostředek týdne," těší se obyvatelka Windsoru. A potvrzuje to i Čech žijící téměř 50 let v tomto malebném městečku. "Kde jinde by se měl Harry Windsor oženit než tady. Já se tu taky ženil, proč by nemohl on," vtipkoval lámanou češtinou Jan Matějka.

Podél The Long Walk už vznikají velkoplošné obrazovky, na kterých budou tisíce lidí sledovat obřad, který se bude odehrávat v hrabství jen několik set metrů opodál. A cestou ze 17. století se budou v sobotu novomanželé vracet k hradu, který byl sídlem králů stovky let.

Hlavní vstup na hrad windsor, kterým několik dní před svatbou stále proudí davy turistů, se veřejnosti definitivně uzavře ve čtvrtek. Dokonce ale ani 90 procent akreditovaných novinářů nesmí na pozemcích hrabství natočit jediný záběr.