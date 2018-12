Z auta se na dálnici sypaly peníze! Chamtiví řidiči způsobili chaos

Místo klidného provozu šílenství a nehody. Z auta, které převáželo peníze, se na dálnici v americkém státě New Jersey začaly sypat bankovky. Vše se odehrálo na silnici číslo 3 ve městě East Rutherford, v blízkosti stadionu MetLife, kde hrávají kluby amerického fotbalu New York Giants a New York Jets.

Podle policejního kapitána Phila Taormina mělo obrněné nákladní vozidlo bezpečnostní firmy Brink 's zřejmě problém se zámkem na dveřích, píší tvnoviny.sk.

Zaměstnanci přepravní firmy běhali mezi auty a snažili se peníze posbírat. Nicméně zavládlo šílenství. Lidé, kteří jeli kolem, vyskakovali z aut a rychle se na peníze vrhali a sbírali si je pro sebe, popsala situaci svědkyně Betsy Richardsová.

Policie neví, kolik peněz se vysypalo na cestu a kolik se jich ztratilo. Úřady ale vyzvaly lidi, aby peníze, které odcizili, vrátili. Bankovky mohou vrátit a nebudou mít žádné potíže, tedy nebudou obviněni z krádeže.