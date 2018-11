Z ošklivky hvězdou instagramu: Mnoho plastik má smutný důvod

Celine už od dětství nebyla se svým vzhledem spokojená. Nelíbila se sama sobě, trápilo ji nízké sebevědomí. Měla myší barvu vlasů, větší nos a nosila rovnítka.

A kvůli těmto malichernostem čelila kruté šikaně. "Tolik lidí už mě označilo za ošklivou, až jsem se postupně proměnila v melancholického člověka," popsala Celine deníku Daily Mail.

Dívka čelila zesměšňování téměř neustále. "Vždycky si našli něco nového. Buďto to byl můj nos, nebo se mi smáli, že mi ještě nenarostla prsa. Pak jsem podle nich měla zase obrovský zadek."

Celine se celé dospívání velmi trápila. Nakonec se rozhodla, že svůj vzhled změní od základu. "Chtěla jsem být znovu šťastná, a tak jsem postupně na sobě začala měnit všechno, co se mi nelíbilo."

Dívka podlehla kouzlu plastických operací. „Žijeme v době, kdy máme možnost věci měnit. A já se této příležitosti chopila,“ vypráví. A její tělo prošlo opravdu obrovskou proměnou.

Do svých 18 let nikam nechodila, žádné večírky ani diskotéky. Celine pracovala a šetřila na operaci nosu. Po ní jako by se celá proměnila. Začala si víc věřit, dodalo jí to sebevědomí. Pak absolvovala třikrát zvětšení poprsí, následně si znovu nechala upravit nos, lícní kosti a bradu. A silikonové implantáty si podle fotografií nechala voperovat i do svého pozadí. Proměna ji stála necelých 40 tisíc liber.

"Některé reakce jsou zlé, jiné mě v mé proměně naopak podporují," říká Celine. Víc je prý těch kladných. "Muži ze mě šílí. A já se cítím dobře. Kdybych se teď potkala s lidmi, kteří mě před léty šikanovali, asi bych je ignorovala. Oni mi šanci nikdy nedali, tak nevím, proč bych s nimi já teď měla mluvit."

Celine je teď sama se sebou spokojená. Věnuje se modelingu, vydělává si jako instagramová influencerka. Jestli jí její četné plastiky přidaly na kráse, nebo už je snaha o dokonalost za hranou, posuďte z fotografií sami.