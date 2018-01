Z české pašeračky je miláček Pákistánců! Kvůli jediné fotce

Pákistánské úřady se dohadují, kdo povede vyšetřování se zadrženou Češkou. Právě "válka o českou modelku," jak ji v pákistánských médiích označují, vyvolává na sociálních sítích velké reakce. Nejen že po internetu kolují fotky s pózující Terezou, zájem vyvolává i fotka s celníky.

Reakce jsou různé: "Vzrušení celníků je pochopitelné a čekám od nich maximální možné nasazení“. "Kdo je tady vlastně zadržený?" Lidé se podivují nad tím, že se Tereza usmívá a nevypadá jako někdo, s kým je vedeno vyšetřování. "Fotka: Česká modelka v Pákistánu kvůli módní přehlídce. Realita: Češka zadržená kvůli pašování drog," je jedním z mnoha komentářů.

Who exactly is under arrest here? pic.twitter.com/wWki5z4yyN