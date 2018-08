Z Terezy je celebrita! Každý soud jiné šaty, oslňuje úsměvy i zlatem

Češka Tereza H. znovu stanula kvůli pašování drog před soudem v pákistánském Laháuru. I přesto, že je ve vězení, se jí zřejmě daří dobře. Měla znovu jiný účes i oblečení a při příchodu do soudní síně na kameru ukazovala zlatý křížek.

Z Terezy se v Pákistánu stala celebrita. Na každé soudní řízení se dostaví v jiném oblečení, většinou zahalená šátkem nebo pašmínou. Tentokrát překvapila také zlatým křížkem, který měla připnutý na náramku.

Přestože už několik měsíců tráví Tereza v drsných podmínkách ženského vězení, chová se jako filmová hvězda. Vždy rozdává úsměvy na všechny strany a mrká do kamery, když rozmlouvá se svými právníky.

Místní televizní stanice dokonce ve své zpravodajské relaci odvysílala sestříhané záběry toho, jak Tereza k soudu přichází. Někteří komentující poznamenali, že to nevypadá, jako by se jí ve vězení dařilo špatně.

Soud s českou pašeračkou pokračoval ve čtvrtek a v pátek, kdy byli konečně vyslechnuti první svědci. Podle informací portálu Lahore News šlo o celníky, kteří Terezu před osmi měsíci na letišti zadrželi. Na video se podívejte v čele článku.

"Poté soudce případ znovu odložil do pondělí, kdy bude řízení pokračovat. V pátek vyslechl dva svědky, příští týden mají vypovídat další," uvedla pro TN.cz mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Celníci Terezu na začátku ledna zadrželi na letišti v pákistánském Láhauru. V dvojitém dně kufru ukrývala devět kilo heroinu. I přesto prošla přes dvě kontroly a chystala se nasednout do letadla do Abú Zabí, odkud měla pokračovat do Irska.

Při výslechu Tereza vypověděla, že o pašovaném heroinu nevěděla. Prý tušila, že veze v kufru něco nelegálního, myslela si však, že jde o marihuanu. Od ledna zůstává v pákistánském vězení, kde čeká na další soud.