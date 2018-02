Z Ústavy je trhací kalendář, soptí politici kvůli volné ruce pro Babiše

Andrej Babiš se ve čtvrtek objednal na schůzku do Lán a Miloš Zeman pro něj přichystal překvapení. Babiš se od něj dozvěděl, že prezident po něm nebude požadovat 101 podpisů a také mu nechá čas na to, aby si podporu pro novou vládu vyjednal. Do té doby může vládnout Babišova současná vláda v demisi.

reklama

Opozici to nastartovalo a padají i ostrá slova. "To je dělání si z Ústavy trhací kalendář. To prostě znamená, že vláda v demisi může vládnout neomezeně dlouho a takhle ten smysl Ústavy není," nesouhlasí Miroslav Kalousek, předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Rozhodnutí prezidenta kritizuje také místopředseda ODS Martin Kupka. "Prezident a pan premiér tím vlastně říkají, že se nic neděje a že může vláda bez důvěry vládnout poměrně dlouho a hlavně bez té vůle si zajistit opravdu většinovou podporu v Poslanecké sněmovně," řekl Kupka.

Další strany poukazují na to, že prezident své názory mění častěji, než by měl. "Přijde mi to jako větrník, prostě jednou tak, jednou onak," řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Odvolávám, co jsem odvolal. Slibuji, co jsem slíbil. To je řeč pana prezidenta. Přiznám se, že tomu nerozumím," dodal předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

Změna názoru není překvapením pro šéfa lidovců Pavla Bělobrádka. "Pan prezident je známý svým výrokem, že jen idiot nemění názory," připomněl Zemanův výrok předseda KDU-ČSL.

Komunisté a SPD jsou k Babišovi a jeho plánům vstřícnější. "Andrej Babiš už ve Sněmovně 101 má, záleží jenom na něm, kdy tedy bude chtít začít skutečně pracovat a my jsme připraveni jednat o prosazování našeho volebního programu," nabízí Tomio Okamura (SPD).

Podle místopředsedy komunistů Jiřího Dolejše Ústava nebude ohrožena, pokud menšinová vláda s důvěrou vznikne v řádu týdnů.

Nejdéle čekal na důvěru Topolánek

Andrej Babiš čeká na důvěru jím sestavované vlády zatím dva měsíce. První pokus nevyšel, ale v demisi pokračuje vláda dál. Má navíc ještě pokus druhý. Jen jednomu z českých premiérů trvalo déle než o svém kabinetu nadpoloviční většinu poslanců přesvědčil.

Mirek Topolánek získal pro svou vládu důvěru až po 139 dnech a to až na druhý pokus. S velkým odstupem je na druhém místě žebříčku Jan Fischer, jehož vládě vyslovili poslanci důvěru 30 dní po jmenování. Následuje Miloš Zeman, v roce 1998 mu poslanci vyslovili důvěru po 28 dnech.

Ne každý český premiér se ale důvěry dočkal. Úřednická vláda Jiřího Rusnoka ji v roce 2013 nedostala vůbec. Už samotný projev prezidenta Zemana a následné hlasování nebudilo mezi poslanci příliš velké emoce. Někteří zákonodárci si dokonce četli noviny.

Z 12 dosavadních českých předsedů vlády mohou všichni závidět hned tomu prvnímu. Václav Klaus získal podporu poslanců už za 12 dnů od jmenování vlády. Úspěšný byl s osmnácti dny i Jiří Paroubek. O pomyslné třetí místo se dělí Stanislav Gross a Bohuslav Sobotka. Vlády obou získaly důvěru po dvaceti dnech. Sobotka ovšem tehdy schytal nečekanou kritiku z Hradu. Miloš Zeman se do něj obul kvůli chybám v nominačním dopise se jmény kandidátů na ministry.

U Mariana Jurečky netrefil Sobotka ani křestní jméno, natož resort. Příjmení zkomolil u minista životního prostředí. Z Richarda Brabce udělal Brabence.

Sobotku si Miloš Zeman vychutnal ještě jednou. A to když na Hradě očekával premiéra s ohlášenou demisí. Tu si ale Sobotka rozmyslel. Ovšem prezident k němu mluvil, jako by ji donesl, poděkoval mu za práci a popřál hodně štěstí.

Demisi podal Sobotka až o několik měsíců později - v listopadu loňského roku. Jako historicky první premiér ji nedonesl na Hrad osobně.