Z vraždy pumpařky je podezřelý David Š., zatkla ho zásahovka

Policisté v noci na úterý zasahovali v Kralupech nad Vltavou a v nedalekých Vojkovicích. Právě tam by podle informací TV Nova měl žít zhruba třicetiletý David Š. Agentura ČTK uvedla, že zásahovka si pro něj přišla do bytu v rekreačním areálu u bývalé pískovny.

Podle webu Novinky.cz měl David Š. po prosincovém přepadení a vraždě pumpařky v Nelahozevsi na několik dní zmizet. Muž má mít podle informací TV Nova pestrou trestní minulost. Tu má mít i druhý podezřelý muž, Ivan H.

Starostka Vojkovic Jana Koberová uvedla pro agenturu ČTK, že muž ve městě neměl trvalý pobyt. "My jsme nikdy jako obec nevnímali to, že by tam bydlel kdokoliv a že by tam mohly být nějaké problémy," řekla ČTK Koberová. Podle starostky v lokalitě bydlí lidé, kteří nejsou v obci hlášeni k trvalému pobytu a s obcí přímo nemusejí vůbec přijít do styku.

Z areálu je to k pumpě, kde k přepadení na začátku prosince došlo, zhruba 6 kilometrů. Policisté prověřovali i variantu, že pachatelé přišli na místo činu pěšky. Před půl třetí vstoupili do prodejny, kam se akorát pumpařka Jana vrátila poté, co venku umyla stojany. Žena se před nimi chtěla schovat ve skladu, jeden z maskovaných pachatelů ji ale přes dveře postřelil.