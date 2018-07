Za 5 měsíců jsou Vánoce, teď za dárky ušetříte! Pozor na tyto triky

V létě se to snad ve všech obchodech hemží cedulemi, které slibují obrovské slevy. Jenže ne vždy jsou ceny takové, jaké obchodník avizuje. Na co si dát pozor, abyste skutečně ušetřili? A vyplatí se už teď nakupovat na Vánoce?

Na den přesně pět měsíců nás dělí od Štědrého dne. A i když je podle mnohých na nákup dárků nejspíš ještě dost času, pokud chcete ušetřit, radí odborníci začít se porozhlížet právě teď. Období letních výprodejů je v plném proudu a elektroniku nebo oblečení můžete koupit za zlomek původní ceny.

"Záleží, jestli ten, komu dárek chcete dát, o něj ještě bude na Vánoce stát. Spousta lidí kupuje dárky na poslední chvíli, obchodníci to vědí, takže před Vánocemi zdraží. Ochota zákazníků nakupovat je totiž veliká," vysvětlil mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) Jiří Fröhlich.

Ne každá sleva je ale skutečnou slevou. Obchodníci totiž využívají řadu fint, aby zákazníka napálili. "U slev a akčních cen se vždy vyplatí podívat do ostatních obchodů, jestli to, co obchodník uvádí, že je ve slevě, skutečně slevou je. Kolikrát zboží jinde bez slevy bývá levnější než v obchodě se slevou,“ popsal mluvčí.

Zejména při koupi elektroniky je vhodné použít srovnávače internetových obchodů. Do kamenného obchodu se potom můžete jít podívat, jak zboží reálně vypadá a jestli byste s ním byli spokojeni. Před samotnou koupí se ale podívejte do srovnávače, jestli není cena v kamenné prodejně zbytečně přemrštěná.

Fröhlich popsal i další triky prodejců. "Obchodníci někdy uvádějí slevu z takové ceny, kterou nikdy mít nemohli, protože zboží prodávají poprvé. Přitom sleva musí vycházet z nějakého reálného základu, prodejce musí doložit, že existovala nabídka za původní cenu. I když to třeba nikdo nekoupil," řekl.

Využívají také fintu, že například v létě nabízejí zimní zboží za extrémně vysokou cenu, protože ví, že by ho stejně nikdo nekupoval. Když potom přijde září, udělají z těchto extrémních cen třeba 50% slevu, čímž se dostanou vlastně na normální cenu. Proto je vždy vhodné podívat se, za kolik zboží prodávají jinde.