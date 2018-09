Za běžné věci hrozí v Benátkách mastné pokuty! Tohle nesmíte

Benátky, podobně jako chorvatský Dubrovník, nezvládají množství turistů, kteří do města gondol proudí. K řadě pravidel, která musejí návštěvníci, se teď možná přidá to zatím nejzvláštnější - zákaz posedávání na trávě nebo na zemi. Píše o tom portál SkyNews.

O novém nařízení, které prosazuje starosta Benátek, budou radní hlasovat v říjnu. Za to, že by se lidé posadili jinde než k tomu určeném místě, by hrozila pokuta ve výši 50 až 500 eur (od 1200 do téměř 13 tisíc korun).

Už teď přitom platí zákaz sezení například na schodech před památkami či u sloupoví kolem náměstí svatého Marka. "Existuje tak dlouhý seznam věcí, které jsou v Benátkách zakázané, že už nemůžete dělat vůbec nic," tvrdí místní obyvatel Marco Gasparinetti.

Starosta ale návrh prosazuje. "Cílem je vytvořit donucovací prostředky pro ty, kdo si myslí, že si můžou dělat, co chtějí, když k nám přijedou. Nerespektují město, jeho atmosféru a ohrožují veřejnou bezpečnost," prohlásil Luigi Brugnaro.

V dubnu nainstalovalo vedení města na obou přístupových městech brány, které uzavřou v případě, že už ve městě bude přelidněno. Policisté mohou navíc v současnosti turisty vykázat z Benátek, pokud budou opilí, plavat či máchat si nohy ve vodních kanálech. V centru nesmí ani svačit jinde, než na piknikovém místě.

Vybrané zákazy v Benátkách:

Postávání na mostě

Plavání v kanále

Jízda na kole nebo koloběžce

Nosení plavek nebo chození bez trička

Odhazování odpadků

Připínání "visacích zámků lásky" na mosty a památky

Stání nebo ležení na lavičkách

Lezení na stromy, budovy a památky

Dělání hluku v čase místní siesty od 13:00 do 15:00

Piknikovat mimo vyhrazené zóny

Malování, kreslení a podobné umělecké činnosti bez povolení