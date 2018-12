Za Brexit možná zaplatí i Češi. Podle opozice v tom vláda zaspala

Podle hnutí ANO a ČSSD je to o dalším vyjednávání. Podle některých opozičních stran ale vláda v tomto ohledu zaspala. Firmy, které se zabývají především vývozem zboží do Velké Británie, by mohly po Brexitu propustit až čtyřicet tisíc zaměstnanců. Podle analýzy České spořitelny by navíc mohl až o 55 miliard korun klesnout hrubý domácí produkt, to je o více než jedno procento.

"Čtyřicet tisíc pracovních míst jsme určitě schopni zvláště v dnešní době v České republice uplatnit, byť za těch podmínek, které tady jsou, horší by to bylo s ekonomikou," řekl Ondřej Veselý z ČSSD. "My musíme hledat i další trhy nejen v Evropské unii a já myslím, že se to děje," komentoval Radim Fiala z SPD.

Británie patří mezi pět největších obchodních partnerů Česka. Do země se ročně dostává české zboží v hodnotě až 330 miliard korun. Pětinu z toho tvoří automobilový průmysl. "Vycházíme z předpokladu, že vývoz z Česka do Británie poklesne o pětinu, což sníží i investice firem," vysvětluje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Podle Miroslava Kalouska proto nedělá Vláda vůbec nic. "Rozpočet, který teď projednáváme, by byl dobrý rozpočet, kdyby příští rok byl konec světa," řekl Miroslav Kalousek (TOP09). "Měli bychom si říct co se stane při těch lepších scénářích a co se stane v případě těch horších scénářů. Bohužel jsem od vlády neslyšel žádné vyjádření, žádnou takovou analýzu," dodává Mikuláš Peksa z Pirátů.

O podmínkách Brexitu a dopadu na obchodní vztahy obou zemí mluvil premiér Andrej Babiš při poslední návštěvě Londýna s britskou premiérkou Theresou Mayovou. "Asi se musíme připravit aby i oboustranně nebyla ta spolupráce narušena, já stále věřím, že ta dohoda je možná," řekl premiér.

Velká Británie opustí Evropskou unii na jaře. Zatím ale není jasné za jakých podmínek. Ty bude po dohodě s Evropskou unií nyní schvalovat britský parlament.