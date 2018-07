Za čekání na letišti můžete dostat tisíce! Tohle ale nikdy nedělejte

Zpoždění letu může potkat kohokoli, a to jak při cestě přes půl světa, tak při letu do sousední země. V případě zpoždění byste se měli v první řadě obrnit trpělivostí, když už ale se ale čekání protáhne na několik hodin, měli byste se zajímat o možnost finanční kompenzace.

V těch horších případech se může stát, že zmeškáte návazný let či dokonce samotný účel cesty. "Taková situace může nastat v případě, že cestujete třeba na obchodní schůzku, sportovní utkání, koncert nebo za jiným krátkodobým účelem. Při podobných cestách mějte dostatečnou časovou rezervu nebo odleťte o den dříve. Dojde-li ke zpoždění, nemusíte se tolik stresovat tím, že něco promeškáte," říká František Herynk, ředitel společnosti Click2Claim, která zajišťuje kompenzace za opožděné lety.

Kdo mi poradí, co dělat

V případě problémů vám může pomoci služba Travel Asistent, kterou nabízí například Student Agency, FIRO-tour, Letuška.cz či Kovotour a jejíž součástí je mimo jiné i non stop asistenční linka. V případě, že letíte s cestovní kanceláří, pomůže vám delegát.

Na co mám nárok

Při dlouhém čekání na zpožděný let by se měl letecký dopravce o své cestující postarat. Aerolinka by měla poskytnout péči v podobě občerstvení odpovídající době čekání a dva telefonní hovory nebo e-maily zdarma. V případě, že by se čekání protáhlo přes noc, měl by dopravce dále zajistit i nocleh v hotelu a dopravu mezi hotelem a letištěm. Vyplývá to z evropského nařízení 261/2004.

Mohou ale nastat také situace, kdy se dopravce o cestující postarat nemůže. "V každém případě doporučujeme mít u sebe dostatek finanční hotovosti. Určitě neuděláte chybu, budete-li mít s sebou dostatek léků, které užíváte. Myslete i na to, v jakou denní či noční hodinu poletíte. Pokud například odlétáte velmi brzy ráno a čekáte na zpožděný let, může se stát, že si nikde nekoupíte nic k jídlu. Dostatek pití a svačina se pak jistě neztratí,“ doporučuje Herynk.

Kdy mohu žádat o finanční kompenzaci

Pro získání finanční kompenzace je nutné splnit několik podmínek. Cestující by se měl do cílové destinace dostat minimálně o tři hodiny později. Je nutné, aby bylo zpoždění zaviněno dopravcem a ne okolnostmi, které nemohl ovlivnit (počasí, stávka apod.). Poslední podmínkou je, aby let realizoval dopravce, který má vydáno provozní povolení v některém státě EU, nebo aby let odlétal z letiště v EU.

Na výši kompenzace má vliv především letová vzdálenost. Odškodnění se pohybuje od 250 do 600 eur (cca 6500 – 15 500 korun). Na jakou kompenzaci byste měli nárok v případě vaší dovolené, se podívejte TADY.

Na koho se s žádostí obrátit

Pokud jste podmínky pro kompenzaci splnili, měli byste se obrátit přímo na leteckého dopravce. Pokud s vámi nekomunikuje nebo se bojíte, že byste všechno sami nezvládli, můžete se obrátit na asistenční společnosti. Například u společnosti Click2Claim stačí jen vyplnit jednoduchý formulář, do kterého zadáte informace o letu a cestujících, přiložíte letenku a palubní vstupenku a odešlete. Společnost vše vyřídí za vás.

Rozhodně není na škodu mít u sebe při žádosti o kompenzaci potvrzení o zpoždění letu. "Ačkoli potvrzení o zpoždění letu není pro získání finanční kompenzace nezbytné, cestujícímu se bude hodit v případě, kdy dopravce nebude chtít nárok na odškodnění uznat a celá záležitost se dostane k soudu. Potvrzení o zpoždění letu pak slouží jako důkaz. Dále se bude hodit těm, kteří mají let pojištěný – potvrzení je pak důkazem i pro pojišťovnu," říká Herynk.





Kupovat novou letenku je risk

Pokud se potřebujete do cílové destinace dostat včas, možná se rozhodnete koupit si novou letenku u jiné společnosti. V tu chvíli ale ztrácíte nárok na kompenzaci. Dojde-li k tomu, že cestující zpožděný let nevyužije, je to vnímáno jako odstoupení od smlouvy s dopravcem a nevzniká tak nárok na finanční kompenzaci, ani na proplacení výdajů.

Při zpoždění delším než 5 hodin má aerolinka povinnost poskytnout náhradní spojení – pokud ovšem existuje. Je-li zpoždění kratší, je výhodnější vydržet, a poté reklamovat příslušnou kompenzaci.