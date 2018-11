Za dvě vraždy dostal muž výjimečný trest, odsedí si 28 let

Za dvě vraždy lidí bez domova v České Lípě dnes potrestal soud v Liberci třiadvacetiletého bezdomovce úhrnným výjimečným trestem 28 let. Odpykat si ho František Havel má ve věznici se zvýšenou ostrahou. Po jeho vykonání by měl být umístěn do zabezpečovací detence. Soud tak rozhodl na doporučení znalců, podle nich je Havel pro společnost nebezpečný.