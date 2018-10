Za jed v dětských výživách v Německu dostal muž 12,5 let

Soud v jihoněmeckém Ravensburgu poslal na 12,5 roku do vězení 54letého muže, který loni otrávil dětskou výživu v několika supermarketech. Po obchodních řetězcích pak požadoval jako výkupné miliony eur.

Za vraždu a pokus o vydírání byl odsouzen muž, který otrávil pět dětských výživ v různých obchodech v Německu. Do dětských příkrmů nalil fridex, který se používá jako součást nemrznoucích chladicích směsí do aut.

Následně rozeslal výhružné emaily a chtěl si od řetězců nechat vyplatit necelých 12 milionů euro (více než 303 milionů korun). U soudu se k činu přiznal.

Každá z výživ obsahovala smrtelnou dávku jedovaté látky. „Díky intenzivní policejní práci, a pokud máme být upřímní, tak i díky poměrně velké dávce štěstí, nezemřelo žádní dítě,“ poznamenal státní zástupce Peter Vobiller.

Podle něj muž chtěl vraždit z hamižnosti. Způsob, jakým to zamýšlel provést, byl chladný a zákeřný. Původně pro odsouzeného požadoval za mřížemi 13 let, 8 za pokus o vraždu, 5 za vydírání. Psychiatr obžalovaného ve své zprávě označil a trestně odpovědného. Soudce nakonec snížil trest na 12,5 let odnětí svobody.