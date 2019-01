Za keporkaky do Dominikánské republiky

Dovolená v Dominikánské republice může, ale nemusí být jen o lenošení na bílých písečných plážích s koktejlem v ruce. Země se může pochlubit desítkami národních parků. Pokud se vydáte do některého z nich na výlet, můžete se setkat např. s papoušky cotorra, krokodýly americkými, delfíny skákavými, plameňáky, kapustňáky a v zimních měsících dokonce i s keporkaky.



Zdroj: Národní turistický úřad Dominikánské republiky

Každý rok přibližně od konce prosince připlouvají keporkaci (velryby hrbaté) z chladných vod severního Atlantiku v hojném počtu tří až pěti tisíc kusů, aby se ve vodách Samanského zálivu pářili a samice mohly přivést na svět mláďata. Poloostrov Samaná leží na severovýchodním pobřeží Dominikánské republiky. Tamější zelené tropické pralesy, dlouhé písečné panenské pláže a nekonečné háje kokosových palem dělají z tohoto místa ráj na zemi. Více se můžete dočíst v minulém článku (hyperlink).Velryby se v samanských vodách zdržují až do poloviny března, dokud se mláďatům nevytvoří dostatečná vrstva podkožního tuku, aby zvládla cestu nazpět. Velryby je možné pozorovat buď z pobřežní rozhledny Punta Balandra, nebo se za nimi vydat na výletním člunu. Jedná se o nezapomenutelnou podívanou, při které samci předvádějí akrobatické skoky a samice zase lákají partnery velrybím zpěvem.Poloostrov Samaná je ideální destinací pro všechny, kdo vyhledávají klid a odpočinek. Ukrývají se zde nádherné přírodní poklady. Místa, na která budete vzpomínat ještě dlouho po návratu domů a kam se budete rádi vracet.

Soutěžní otázka:



Do Dominikánské republiky připlouvají každý rok v zimě velryby hrbaté na námluvy a aby přivedly na svět mláďata. Na které místo připlouvají?



a) Na Pico Duarte

b) Do Santo Dominga

c) K poloostrovu Samaná



www.GoDominicanRepublic.cz

HERNÍ ŘÁD

internetové soutěže portálu TN.cz o dárkové balíčky Cestujeme za teplem

1. Vyhlašovatelem soutěže o dárkové balíčky (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Ideas de Comunicatión made in Spain, S. A., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 27. 1. 2019 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 27. 1. 2019 do půlnoci. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „CESTUJEME ZA TEPLEM“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno pět (5) výherců, z nichž každý získá dárkový balíček obsahující lahev dominikánského rumu, piknikovou deku, termohrnek, klobouk, tričko, deštník a další drobné suvenýry.

6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.

12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tn.nova.cz.