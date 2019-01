Za neomluvenou účast nižší plat! Poslanci mohou přijít o polovinu

V Poslanecké sněmovně se ve čtvrtek bude probírat ožehavé téma - krácení platů poslanců. A to v případě, že se bez omluvy neúčastní jednání Dolní komory nebo zasedání výboru, kterého jsou členem.

To, že by poslanci měli v případě neúčasti na jednání pléna nebo výboru přijít o část svého platu má ve Sněmovně širokou podporu a očekává se proto, že návrh ve čtvrtek bez problémů projde.



Zákon, který by postihoval nedisciplinované zákonodárce, byl přijat už v roce 1995, Sněmovna ale od té doby nezřídila žádný orgán, který by se kontrolou docházky a případnými sankcemi zabýval, a tak za celou dobu nebyl žádný poslanec penalizován.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček už na začátku roku chtěl, aby se při neomluvené absenci poslanci krátila denní mzda o 50 % - to by v případě základního platu 82 400,- Kč bylo asi 1400 ,- Kč.

Piráti ale navrhli přísnější formu, která by v případě dvou neomluvených absencí připravila poslance o polovinu měsíčního platu, no a v případě čtyř neomluvených absencí by zákonodárci následující měsíc nepřišla žádná výplata.

Hovořilo se také o tom, který z výborů by měl na omluvenky dohlížet, původně to vypadalo na mandátový a imunitní výbor, nakonec to ale zřejmě bude výbor organizační.