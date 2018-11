Za pád mostu, při kterém zemřeli čtyři lidé, padl u soudu trest!

V případu je včetně Spoura obžalováno celkem deset lidí, jsou mezi nimi zástupci firem, dozoru i zadavatele. Zbylých devět lidí ovšem soud osvobodil s odkazem na to, že se nepodařilo prokázat, že by zavinili to, co se uvádí v obžalobě Podle soudce Spour nezajistil celoplošné podepření mostu a nereagoval na vznikající nebezpečí.



Pád rekonstruovaného silničního mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku si 4. září 2014 vyžádal čtyři oběti. Osudové odpoledne pracovala pod mostem ve Vilémově šestice dělníků.



Tři Češi a tři Slováci právě připravovali podpěry pro klenbu mostu, když se most rozlomil v půlce. Několik tun betonu, kamení a hlíny připravilo na místě o život čtyři lidi. Mrtví byli uvězněni pod těžkými kameny, které je zatlačily do bahna.



Podle zasahujících hasičů neměli šanci na přežití. Tragédii přežili dva muži ze Slovenska. Jeden z nich utrpěl pouze šrámy, zatímco jeho těžce zraněného kolegu zavaleného do půli těla záchranáři vyprošťovali čtyři hodiny a po rozsáhlých zraněních je v plném invalidním důchodu. Na místě neštěstí zasahovalo kolem 70 hasičů, 25 policistů a záchranáři.

