Za peníze přítelkyně obdarovával druhou dívku! Nachystala mstu

Angel Exfordová (29) randila asi dva měsíce s Michaelem Fehsenfeldem (26). Při jedné večeři se vymluvil, že ztratil peněženku, a poprosil Angel, aby za něj vyrovnala účet za 80 liber. Což je v přepočtu asi 2400 korun.



“Tehdy mi asi ukradl údaje ke kartě,“ řekla Angel podle portálu The Sun. Hned druhý den si všimla, jak to Fehsenfeld roztáčí v barech, přestože měl ztratit peněženku. A když mu napsala, tak ji neodpovídal. Nechtěla se s ním o peníze dohadovat, tak to nechala být. Fehsenfeld si ji pak přidal na seznam ignorovaných.





Angel Exfordová

Proudly South African Based in the UK #FinePeopleFromSouthAfrica pic.twitter.com/8yEDa5Gx5h — NeeCee (@blessed_angell) March 14, 2018



Asi po měsíci se na Angelině bankovním účtu začaly objevovat pochybné platby. Byly mezi nimi květiny a další podobné nákupy. Nechala si tedy zablokovat platební kartu. Později zjistila, že to byly dárky pro Fehsenfeldovu novou přítelkyni.

Michael Fehsenfeld na letišti se svou druhou přítelkyní:



“Všechno jsem řekla a ukázala své kamarádce. Ta si všimla platby za letenky. Zavolala tedy do letecké společnosti a zjistila veškeré podrobnosti,“ popsala Angel. Neváhala a vytočila číslo na policii. Mezi tím i s kamarádkou vyrazily na letiště.



A tam se jí dostalo zadostiučinění. Mohla sledovat, jak policie zadržela jejího vykutáleného “přítele“ i s jeho dámským doprovodem. Místo romantické dovolené za 1200 liber, tedy asi 35 tisíc korun, tak čekal Fehsenfelda soud. Ke všemu se přiznal a odnesl si sedmiměsíční trest s odkladem na dva roky, navíc musí odpracovat 150 hodin veřejně prospěšných prací.



Angel nakonec vše zveřejnila na twitteru. Její příběh se dočkal 12 tisíc retweetnutí. “Je jedno, jestli se mi ty peníze vrátí nebo ne, tady jde o princip,“ uzavřela žena.