Slevy na jízdném stály jen v září skoro půl miliardy. Zaplatí to stát

Už více než dva měsíce fungují tříčtvrtinové slevy za jízdenky pro žáky, studenty a seniory. Rozdíl mezi běžným jízdným a zlevněným však musí dopravcům uhradit stát. Ztráta je vždy vyčíslena z konkrétní ceny jízdenky, kterou by cestující zaplatil, pokud by slevu nedostal.

Dopravci vyčíslili slevy na jízdném pro studenty a seniory za první měsíc fungování slev na 463 milionů korun. Železniční dopravci předložili státu faktury ve výši 244 milionů korun, autobusoví dopravci požadují částku 218 milionů.

"Fakturovaná částka dopravců odpovídá původním předpokladům, znamená to tedy, že zlevněné jízdné vyjde stát zhruba na šest miliard korun ročně. Pro letošní rok půjdou na slevy peníze z nespotřebovaných výdajů ministerstev, příští rok ze státního rozpočtu," říká ministr dopravy Dan Ťok. Jestli dopravci uvádějí ve svých fakturách správná data, ověřují kontroly.

Sleva 75 % na jízdné se týká žáků a studentů od 6 do 26 let a také seniorů od 65 let. Od 1. září platí slevy ve všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. Děti mladší šesti let mohou jezdit zadarmo.