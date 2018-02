Za tragédii při nočních střelbách vojáků soud potrestal jen velitele

Žalobce navrhl potrestat právě pouze velitele vozidla Marcela Kulišťáka. U zbývajících dvou obžalovaných, střelce vozidla a řídícího střeleb, navrhl zproštění obžaloby. Podle něj nemohli událost ze své pozice ovlivnit.

Po zásahu vozidla byli dva vojáci zraněni, jeden z nich těžce. Střela mu mimo jiné amputovala levou ruku. Rozsudek vynese olomoucký okresní soud ještě dnes. Obžalovaným hrozí až čtyři roky vězení.



Podle žalobce Jaroslava Rašendorfera velitel vozidla Kulišťák porušil své povinnosti, měl podle něj dbát na to, aby byla vozidla v jedné linii. "Za všech okolností má sledovat postavení vozidla. Ze všech obviněných mohl zpozorovat výrazné zpoždění vozidla právě on," prohlásil žalobce.



Muži vytýká také to, že se snažil odstranit závadu kanonu, místo toho, aby se prioritně věnoval bezpečnostním opatřením. "Kdyby to dodržováno bylo, jednoznačně by se zabránilo této mimořádné události," řekl žalobce. Muži navrhl uložení podmíněného trestu 18 měsíců s odkladem na dva roky.



Obhájce obžalovaného s návrhem nesouhlasí. Poukázal na systémovou chybu a nezkušenost vojáků. Kulišťák byl poprvé velitelem vozidla a pod sebou měl nezkušeného střelce operátora. V osudnou noc se musel podle něj vypořádat kromě toho také s rozbitým kanonem a nefunkčním odvětráváním.



"Ze strany armády nebylo zjištěno pochybení. Podle armády se stala nešťastná náhoda, proč tedy máme někoho hnát v trestně právní rovině k odpovědnosti. Je krajně nespravedlivé a protizákonné, aby třetí obžalovaný byl uznán vinným," řekl obhájce.







Obžalovaného střelce vozidla Luďka Niedermeiera a řídícího střeleb Zdeňka Havalu, který měl na věži střelnice na starost dodržení zásad bezpečnosti, navrhl žalobce zprostit obžaloby. Ani jeden z nich podle něj kvůli viditelnosti, technickému stavu a způsobu výhledu nemohli věc ovlivnit.



S jeho názorem se ztotožnili i obhájci, i oni poukázali na to, že šlo o vojáky začátečníky. Obhájce Niedermeiera uvedl, že střelec nemohl zastavit střelbu kvůli zaostávání vozidla, neboť o této skutečnosti nevěděl. "Můj klient situaci nese strašně těžce, někteří říkají, že to byl on, kdo měl prst na spoušti. Nebyla to ale jeho chyba, ale chyba techniky. Jednoznačně to byl technický stav vozidel, na kterých se cvičí," řekl obhájce.



Neštěstí se odehrálo předloni v květnu při večerním nácviku střeleb BVP na terč z kanonu a kulometů. Zasažené vozidlo se v osudnou chvíli dostalo více než 200 metrů před vozidlo, ze kterého se střílelo. BVP, odkud střela vyšla, se zdrželo kvůli technickým problémům s kanonem. Ostatní vozidla ale pokračovala v jízdě. Střela tehdy zranila dva vojáky.