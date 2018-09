Za ubytování si nejspíš připlatíme. Vláda schválila zvýšení poplatků

Poplatek z ubytovacích kapacit se zřejmě změní. Vláda dnes schválila návrh novely, podle kterého by se měl vztahovat i na ubytovatele v soukromí. Norma také počítá se sloučením ubytovacího poplatku s rekreačním a lázeňským. Novému poplatku by pak podléhal krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Cílem normy podle ministerstva financí je, aby nebyli zvýhodňováni lidé podnikající například prostřednictvím Airbnb.

Maximální sazbu navrhuje ministerstvo financí od nabytí účinnosti novely v lednu 2020 na 21 Kč za den, od roku 2021 by měl poplatek stoupnout na 50 Kč za den. Obce mohou ale zavést nižší poplatek.

"Provozovatelé nabízející ubytování přes Airbnb mají oproti hotelům nebo penzionům tu výhodu, že na rozdíl od nich nemusejí do koncové ceny pobytu promítnout místní poplatky za ubytování. Díky tomu, že se nový poplatek bude vztahovat na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení, či nikoliv, tuto nerovnost odstraňujeme," uvedla již dříve ministryně financí Alena Schillerová.

V současné době může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, který činí šest korun na lůžko a den. Oba poplatky, tedy z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňský, mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem. Lázeňský a rekreační poplatek je 15 korun na osobu a den.

Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda jde o pobyt v lázeňských místech nebo v místech velkého turistického ruchu. Poplatek si může každá obec bez rozdílu nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální sazby.

Peníze pro neziskovky

Ministryně financí Alena Schillerová také během dnešního zasedání kabinetu navrhne uvolnit systém rozdělování peněz na příští rok pro neziskový sektor. Po sporu o to, kam přesně finance neziskovým organizacím plynou, by tak ministerstva mohla začít vypisovat výběrová řízení. Schillerová novinářům řekla, že její resort hledá technické řešení, jak bude sledovat pohyb peněz určených neziskovým organizacím. Nově by mělo být zajištěno, že stát ví, jak a na co peníze neziskový sektor čerpá.

Zprávu o otevření prostoru pro vypisování výběrových řízení uvítala ministryně práce a sociálních věci Jana Maláčová. "Výběrová řízení byla zahajována 1. září," uvedla s tím, že doufá, že odklad nezpůsobí posun v termínu, odkdy budou moct peníze neziskové organizace čerpat. Konstatovala také, že úspory v rozpočtu pro neziskové organizace, které požadoval premiér Andrej Babiš, ve své kapitole nenašla. Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s ministerstvem školství přerozděluje neziskovému sektoru nejvíc peněz.

Podle diskuse vlády z konce srpna v návrhu rozpočtu na příští rok klesla suma určená neziskovým organizacím o 586 milionů korun oproti původnímu plánu. Přesto má podle návrhu celková suma vzrůst o 800 milionů korun ve srovnání s letošním rokem. Výrazně klesat mají peníze neziskovým organizacím vázaným na ministerstvo školství, s růstem počítá ministerstvo práce a sociálních věcí. Například ministerstvo zemědělství zkrátí rozpočet určený neziskovému sektoru o sto milionů korun. Ministr Miroslav Toman (ČSSD) novinářům řekl, že jde o peníze určené na charitu, například rozvoj zemědělství v Kurdistánu.