Za vraždu a zběsilou palbu soud snížil trest, muž si odsedí sedm let

Na dodávkové auto měl Petr Benda vystřelit minimálně 17krát. Z toho osm střel zasáhlo řidiče. Ten na místě zemřel. Řidič dodávky měl podle svědků na chomutovském sídlišti před střelbou nabourat několik aut. Střelec od samého začátku prohlašoval, že se bránil.

"Já jsem byl přesvědčený o tom, že ten člověk prostě, že vjede na trávník a že mě prostě taky přejede. Jsem se bál o svůj život v ten daný moment a snažil jsem se bránit tím jediným prostředkem, který jsem měl po ruce," uvedl už v dubnu Petr Benda.

"Ten střelec chtěl ukázat, že si dokáže svůj prostor ubránit," uvedl muž ze sídliště. Ústecký krajský soud ale neměl za to, že šlo o nutnou obranu. Podle rekonstrukce začal pálit hlava nehlava. Soudce ho proto poslal do vězení na 12 a půl roku. Vrchní soud ale dnes trest výrazně zmírnil, muž si odsedí sedm let.

"Vrchní soud v Praze překvalifikoval jednání obžalovaného na takzvanou vraždu prostou. Na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že nebylo prokázáno, že by obžalovaný usmrtil jiného s rozmyslem," vysvětlila mluvčí soudu Simona Heranová.

Pravomocně odsouzenému Petru Bendovi pomohl zřejmě i fakt, že až doposud nebyl trestán. K činu se doznal a s policií spolupracoval.