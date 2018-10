Zvrat v případu! Za vraždu prodavačky nikdo souzen nebude

Případ vraždy prodavačky v obchodním centru vyšetřovali policisté od dubna. Případ ale u soudu neskončí. "Ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví vyplynulo, že obviněný trpí závažnou duševní chorobou a v době činu nebyl pro nepříčetnost trestně odpovědný," uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Policisté proto navrhli státní zástupkyni, aby bylo trestní stíhání obviněného zastaveno. Navrhli ji také, aby dala soudu podnět k uložení ochranného psychiatrického léčení ústavní formou, státní zástupkyně návrhům policistů vyhověla.

"Muž byl propuštěn z vazby a převezen do psychiatrické nemocnice," dodal mluvčí pražských policistů Daněk.

Šestadvacetiletému muži hrozilo až 20 let za mřížemi. K činu se policistům doznal. Že má psychické problémy bylo od počátku jasné. Tip na hledaného muže totiž policisté dostali od záchranářů, kteří jej den po činu převáželi do bohnické léčebny. Ráno vběhl nahý do administrativní budovy v Karlíně, kde na něj zavolali strážníky a ti záchranáře.

Dvaačtyřicetiletou ženu našel v obchodě její syn v kaluži krve, když ji přišel po práci vyzvednout. Zemřela krátce před zavírací dobou. Křik slyšela kolegyně z vedlejšího obchodu, nepoznala ale, odkud přišel a prodavačky v jiném obchodě, které vyběhla zkontrolovat, byly v pořádku.