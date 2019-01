Za vraždu seniora a oloupení jiného dostala trojice tvrdé tresty

Vrchní soud v Olomouci potvrdil tresty 23, 18 a 18 let trojici mužů, kteří podle obžaloby jednoho seniora zavraždili a druhého brutálně oloupili. Jde o "kumpány" Radima Žondry, který stojí před soudem za útok na tenistku Petru Kvitovou.

Podle informací TV NOVA to byl totiž právě Žondra, kdo této trojici dával tipy na seniory, které by mohli přepadnout a oloupit. Soudy mu za to minulý rok pravomocně uložily dva a půl roku ve vězení, Žondra tak tráví dny před vynesením rozsudku za přepadení Petry Kvitové ve vězeňské cele.

Obětí zmíněné trojice, kterou hrubiáni přepadli v Lysicích na Blanensku na konci roku 2015, je ten samý muž, který loni v září vypovídal u prostějovského soudu právě v Žondrově "tipařské" kauze.

Tento čtyřiašedesátiletý muž měl ovšem to "štěstí", že brutální útok trojice násilníků přežil, i když se zraněními. To devadesátiletý senior z Ivančic na Brněnsku po jejich brutálním útoku před Vánocemi 2015 zemřel.

Všichni tři muži tak nyní dostali souhrnné tresty za vraždu i loupež. Rozsudek je pravomocný.

Připomeňte si ivančickou vraždu v reportáži: