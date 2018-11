Za zpoždění vlaku peníze zpátky! Unie chce přísnější pravidla

Evropský parlament ve čtvrtek schválil nová pravidla pro lepší ochranu zákazníků v železniční dopravě. Cestující by se měli dočkat vyšších kompenzací. Postižení pasažéři by měli nárok na bezplatnou asistenci. Lepší servis chtějí europoslanci také pro cyklisty.

Podle stávajících pravidel mají mít cestující nárok v případě zpoždění v rozmezí od 60 do 120 minut na 25 % z ceny jízdenky, u zpoždění delších než 120 minut pak na polovinu ceny jízdenky. Nová pravidla by jim v případě dvouhodinového a delšího zpoždění garantovala odškodné ve výši 100 % ceny jízdného.

Na 50% kompenzaci by měli nárok u zpoždění od 60 do 90 minut, pokud by byl vlak opožděn v rozmezí od 90 do 120 minut, měli by nárok na 3/4 ceny jízdenky. Europoslanci odmítli, aby dopravci nemuseli platit kompenzace v případech "neočekávaných okolností".

Europoslanci volají potom, aby pravidla platila ve všech evropských zemích. V současné době jen pět zemí důsledně aplikuje stávající předpis, a to konkrétně Belgie, Dánsko, Itálie, Nizozemsko a Slovinsko. V ostatních případech mají státy vyjednány různé výjimky. Teď Evropský parlament chce, aby do roka od zavedení předpisů v platnost státy od všech výjimek upustily.

Nová pravidla schválil 9. října výbor pro dopravu, ve čtvrtek je poslanci posvětili na plenárním zasedání. Pro bylo 533 poslanců, 37 bylo proti a 47 se zdrželo.

Pravidla zavazují také všechny železniční společností v zemích EU, že musí cestujícím s postižením nebo sníženou pohyblivostí bezplatně poskytnout asistenci. V případě, že se během přepravy ztratí nebo poškodí jejich zdravotnické pomůcky, budou mít tito cestující nárok na plnou kompenzaci. To platí i o asistenčních zvířatech.

Evropská unie také chce, aby cestující znali svá práva. Informovat je o tom budou muset přímo železniční společnosti, například tak, že pravidla vytisknou na lístky.

Evropský parlament také požaduje, aby v nových vlacích byla vyhrazená místa pro uložení jízdního kola.

"Dnešek je skvělý den pro práva zákazníků. Brzy budou moci pasažéři cestovat každým vlakem se svým jízdním kolem, lidé se sníženou pohyblivostí budou moci ve stanicích a ve vlacích počítat s lepší pomocí. Parlament bere práva zákazníků velmi vážně, takže navrhujeme větší kompenzace za zpoždění," uvedl zpravodaj návrhu Boguslaw Liberadzki, člen sociálnědemokratické frakce z Polska.

O stejném předpisu jednají také zástupci členských států na Evropské radě. Až si rada ujasní svoji pozici, začnou zástupci Rady a Evropského parlamentu dojednávat finální znění směrnice.