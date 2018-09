Těhotná odmítla chemoterapii, aby chránila dítě. Skončilo to tragicky

Heidi žije v anglickém Bristolu s manželem a dvěma syny – pětiletým Noaha a čtyřletým Tait. Když se s manželem rozhodli pro třetí dítě a Heidi otěhotněla, sdělili jí lékaři zdrcující zprávu. Ve třetím měsíci těhotenství se dozvěděla, že má ve svém prsu zhoubný a agresivní nádor. Doktor ji nabádal k okamžitému zahájení léčby a přerušení těhotenství.

Rakovinou trpící těhotná maminka však odmítla doporučený potrat a svoji léčbu odložila, aby svému dítěti poskytla co nejvyšší šanci na přežití. Každým dnem však ohrožovala sama sebe.

Jenže po sedmadvaceti týdnech svého těhotenství neměla jinou možnost, než dítě předčasně porodit. Holčička jménem Ally Louise se narodila příliš brzy, a tak po osmi dnech zemřela. Heidi to naprosto zlomilo.





"Kdybych věděla, že to takhle dopadne… Měla přitom tak velkou šanci! Nedává mi to smysl. Možná by jiné ženy na mém místě jednaly jinak, já jsem ale doufala, že dělám to nejlepší, co můžu,“ sdělila zdrcená Heidi BBC.

Jenže zdaleka na všichni ji v jejím rozhodnutí podporovali. Našli se diskutující na jejích stránkách, kteří se dokonce ostře vymezovali.

Jedna z diskutujících ji nazvala dokonce sobeckou a ulhanou. Její čin byl podle ní jen ubohá výmluva. Obviňovali ji ze smrti malé Ally. "Naštěstí si ji Bůh od tebe vzal," psalo se v komentáři.

Heidi se však rozhodla, že zlí jazykové ji nezlomí. Odporný komentář publikovala na svém twitterovém účtu a facebookovém profilu. K příspěvku napsala: "Nevím, co na to říct.“ Dále pak poděkovala ostatním čtenářům jejích příspěvků za podporu. Bezohledný komentář se rozhodla uveřejnit především proto, aby ukázala stejně nemocným ženám, že je potřeba i s takovými ohlasy bojovat a stát si sama za svým rozhodnutím.

Chemoterapii chtěla odmítnout i po úmrtí novorozené Ally, nicméně kvůli svým dvěma synům a manželovi se rozhodla v léčbě pokračovat.

Heidi dokonce o své zákeřné nemoci začala psát blog Storm In a Tit Cup, kde sdílí radosti i bolesti svého každodenního života. Nedávno na něj napsala. "Moje prognóza byla dva až pět let života. Překročila jsem půl čtvrtého. A věřte mi, že nikdy jsem nežila tak naplno, jako když jsem začala "umírat“,“ píše na svém blogu Heidi.

"Cestuji, na svém kole jsem najezdila spoustu kilometrů, jezdím na koni, chodím na chemoterapie. Beru den za dnem tak, jak přicházejí, hraji si se svými dětmi. Jsem se svými přáteli, propadám záchvatům smíchu, piju víno a občas se rozzlobím nad svými psy. ŽIJU. A za to jsem nesmírně vděčná.“