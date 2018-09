Zabilas ho, vrhli se na bývalku zesnulého rappera jeho fandové!

Jakmile se zpráva o Millerově smrti začala šířit po internetu, rapperovi fanoušci se houfně vydali na instagramový účet Ariany Grande a začali zpěvačku bombardovat zlostnými a nenávistnými vzkazy.

Je to tvoje vina, Doufám, že jsi se sebou spokojená a Dobrá práce, zabila jsi Maca Millera - to jsou některé vzkazy, které se objevily na zpěvaččině instagramovém profilu.

Ariana Grande zastavila vlnu nenávisti tím, že vypnula komentáře, píše britský Daily Mirror. S Macem Millerem tvořili pár dva roky, rozešli se letos v květnu. Jedním z důvodů bylo právě to, že Miller holdoval drogám a nedokázal se jich vzdát.

Miller měl problémy i s alkoholem - krátce před svou smrtí skončil v poutech poté, co svým autem v opilosti trefil elektrický stožár. I tehdy část fanoušků vinila Arianu Grande.

I cant believe the comments Im seeing under @ArianaGrande s Instagram right now, AND there are so many more. This is truly unacceptable and disgusting. Yall need to stop being so inconsiderate and show some respect and kindness at this time. pic.twitter.com/PdEDT069UO