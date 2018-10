Zabití novináře Saúdská Arábie přiznala! Zemřel prý při bitce

"Osmnáct podezřelých Saúdských Arabů bylo zatčeno. Vyšetřování stále pokračuje," uvedla podle agentury Reuters dále ve svém prohlášení saúdskoarabská prokuratura. Poradce saúdskoarabského královského dvora Saud al-Qahtani a zástupce šéfa rozvědky Ahmed al-Assiri byli propuštěni ze svých funkcí, dodala prokuratura.



Saúdskoarabská verze událostí je v rozporu s informacemi, které zveřejnila v uplynulých dnech turecká provládní média s odvoláním na nejmenované turecké představitele. Podle nich byl novinář Khashoggi, žijící v dobrovolném exilu v USA, brutálně zavražděn komandem speciálně vyslaným z Rijádu.

Americký prezident Donald Trump saúdskoarabskému vysvětlení smrti novináře věří. To, co se novináři stalo, považuje za nepřijatelné. Podle Trumpa by měla být Saúdská Arábie potrestána "nějakou formou sankcí", byl by ale rád, kdyby sankce nepostihly americký prodej zbraní do této země. Zdůraznil také, že Spojené státy potřebují Saúdy jako protiváhu Íránu na Blízkém východě.



Khashoggi, který byl známým kritikem saúdskoarabského režimu, navštívil konzulát 2. října, aby si vyřídil doklady kvůli svatbě, a od té doby byl nezvěstný. Turecká policie uvedla, že v den zmizení novináře, či noc předtím přiletělo do Istanbulu z Rijádu 15 Saúdských Arabů, mezi nimi členové ochranky korunního prince, členové tajné služby i forenzní expert. Krátce po zmizení novináře zase odcestovali.



Podle tureckých médií existuje audionahrávka zachycující mučení a vraždu novináře. Tým saúdskoarabských agentů podle tureckého zdroje amerického listu The New York Times novinářovo tělo následně rozřezal speciální pilou.



Podle sobotní zprávy saúdskoarabské tiskové agentury SAP nařídil král Salman v reakci na smrt novináře restrukturalizaci generálního ředitelství tajných služeb. Rovněž mají být aktualizována pravidla, která stanovují pravomoci této instituce, mají být zhodnoceny její metody a postupy práce.



Na restrukturalizaci bude dohlížet ministerská komise vedená korunním princem Mohammedem bin Salmanem. V komisi bude ministr vnitra, ministr zahraničí, šéf rozvědky a šéf vnitřní bezpečnosti. Komise má za úkol podat králi do měsíce zprávu.

Podívejte se na reportáž televize Nova k vyšetřování Khashoggiho smrti: