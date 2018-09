Otec měl ubodat tříletou dcerku, pak zaútočit na syna. Je u soudu

V pondělí začal zlínský soud projednávat vraždu tříleté holčičky, kterou měl zavraždit její otec (29). Obžalovaný muž přes hodinu u soudu popisoval do nejmenších detailů tragickou událost, která otřásla Starým Městem u Uherského Hradiště loni osmadvacátého září.

Vraždě předcházely hádky mezi manžely. Problémy vyvrcholily právě koncem loňského září. Podle obžaloby měl otec zaútočit na dceru a syna, se kterými byl doma sám. Otec snědl léky, zapil je alkoholem a nic netušící dceři poručil, aby si lehla v dětském pokoji na postel. Tam jí zakryl oči a podle pitevní zprávy ji osmnácti ranami ubodal. Po té se měl o totéž pokusit u syna. Jenomže čepel nože se zlomila. Obžalovaný vypověděl, že se chlapci pokusil přetnout krční tepnu sekáčkem, hoch ho ale kousl a to mu nejpíš zachránilo život.

"Tomášek nám to vykládal. Víte, jak se to stalo, ten malý on to všechno viděl, ale teď, když to člověk slyší, to je něco strašného," řekla příbuzná obžalovaného muže.

Co se dělo dál, si už obžalovaný nepamatuje. Nejspíš ho prý přemohla kombinace léků a alkoholu. Po útoku muž skončil v olomoucké fakultní nemocnici. Do celé situace ho prý dohnal problematický vztah a také deprese, které ho údajně trápily dlouhodobě. Ty prý řešil užíváním marihuany.