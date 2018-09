Začala houbařská sezóna! Plný koš nasbíráte i za 15 minut

Houbaři na Jihlavsku mají žně. Po deštích jsou tam lesy plné hub. Třeba panu Tlustému, který poslal video se svými úlovky redakci TV Nova, se pod jejich tíhou prohýbá stůl. Za dvě hodiny našel v lese na Jihlavsku 300 krásných pravých hřibů.

Štáb TV Nova vyrazil do lesů u Větrného Jeníkova na Jihlavsku. První úlovky, konkrétně babky, našel pět metrů od auta. Houby leckde jako by vám chtěly samy skočit do košíku.

Výstavní praváky se schovávaly jen metr od silnice. "Rostou hřiby smrkové, křemenáče, klouzci a kozáci," řekla TV Nova mykoložka Eva Hejsková.

Jenže houbařský ráj nemají všude. Kromě Vysočiny nebo jižních a západních Čech - kde také zapršelo trochu víc - nenajdete v lesích zatím ani prašivku. Je stále příliš sucho.

Štábu TV Nova na Vysočině stačila čtvrt hodina v lese a košík byl plný. Fotografie úlovků posílají diváci i z jiných koutů republiky.

Mnohdy pro ně nemusejí chodit ani do lesa. Jedlé houby pečárky polní našel štáb TV Nova i na fotbalovém hřišti ve Smrčné.

Aby se houbařská sezóna naplno rozjela po celé republice - by chtělo podle mykologů ještě dva až tři deštivé dny. Zatím to ale moc nevypadá. Aspoň trochu zapršet by podle předpovědí meteorologů mohlo snad ve čtvrtek a v pátek.