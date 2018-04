Začala série úplňků s magickou devítkou! Čísla mají toto poselství

Série magických úplňků přináší lidem šanci na nový začátek. K této příležitosti podle numeroložky přispívá i samotný rok 2018. Čísla říkají, že tato souhra od nás žádá, abychom hledali hlubší smysl svého života a snažili se mu lépe porozumět.

Devítka v numerologii uzavírá číselný kruh. "Co bylo nasbíráno od jedničky po osmičku se ocitá v chaosu a úkolem devítky je znovu nastolit systém a řád. Touto transformací se uvolňuje to, co je již zastaralé, nepotřebné či falešné," vysvětluje Lippertová Suchardová.

Období magických úplňků odstartovalo 31. března a skončí až letošním posledním, který nastane dva dny před Štědrým dnem. Úplňky jsou unikátní souhrou jednotlivých čísel v jejich datech. Vždy totiž dají dohromady číslo 9 nebo číslo, které je jím dělitelné. Například u 30.4.2018 je součet následující: 3+0+4+2+0+1+8=18. A pak 1+8=9.

Podle numeroložky by lidé měli být během zmíněných úplňků velice obezřetní. "Můžeme též být zaskočeni událostmi, které se i bez našeho přičinění odehrávají, tak že se nám majetek, situace a lidé doslova vymykají z rukou. Samozřejmě to způsobí mnoho potíží a zmatků, stres, úzkost i neklid."

Následující úplněk nastane 30. dubna. Konečný součet dat tak dá dohromady číslo 18. "Tyto dny jsou silné, podnikavé, ambiciózní až revolucionářské. Mozek pracuje rychle a přesně jako zpravodajská centrála. Konflikty nejsou na závadu, protože tímto dojde k brzkému vyjasnění a ukončení problémů," tvrdí. Další úplňky se stejným součtem pak letos nastanou ještě 24. října, 23. listopadu a 22. prosince.

Naopak dny se součtem 27 budou podle numeroložky zmatené, přecitlivělé až sebedestrukční. V té době by tak lidé radši neměli konat důležitá životní rozhodnutí. "Vedlo by to k problémům a nepříjemnému konci. Nejvhodnější je pobyt v klidu zeleně a vést dialog sami se sebou," řekla Lippertová Suchardová. Do kalendáře si tak červeně vyznačte 29. května, 28. června, 27. července, 26. srpna a 25. září.

