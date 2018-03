Začalo jaro, lyžařská sezóna ale ještě nekončí! A skipasy zlevňují

Navíc nás čeká slunečný víkend. Někteří provozovatelé areálů dokonce tvrdí, že se bude lyžovat ještě i po Velikonocích.

Slunečné počasí, teploty pár stupňů nad nulou a hlavně takřka liduprázdné sjezdovky. Tak to dnes po poledni vypadalo v Beskydech.

"Podmínky jsou opravdu skvělé, troufám si říct, že takové nebyly ani v prosinci, ani v lednu. Dneska je opravdu jeden z nejlepších dnů lyžařské sezóny," pochvaluje si provozovatel lyžařského areálu Jan Dudek.

Sněhu je na sjezdovkách stále víc než dost, někde i přes metr. A tak si lyžaři mohou vybírat, kam na jarní lyžovačku. Přitom doba prázdnin a lyžařských kurzů je už definitivně pryč. I proto kdo jen trochu mohl, vzal si v práci volno a odjel na hory.





Před dvěma týdny to přitom na mnoha místech vypadalo na rychlý konec sezóny. Sníh tál a sjezdovky se začínaly zelenat. Hluboké noční mrazy z posledních dnů všechno změnily.

A protože přituhlo i v nížinách, rozjedou se vleky znovu i tam - jako třeba ve Zlíně.

Lyže do sklepů a garáží ještě zkrátka nepatří. Podle meteorologů nás navíc čeká polojasný víkend, ani do velikonočních svátků počasí nepředvede žádný výrazný teplotní kotrmelec. Vleky tak budou v provozu nejspíš až do půlky dubna.

I proto po mizerném prosinci většina provozovatelů lyžařských areálů nakonec o sezóně začíná mluvit jako o vydařené.