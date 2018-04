Začalo klíčové jednání o vládě! ANO přednese ČSSD finální návrh

Lídři hnutí ANO a ČSSD zahájili klíčové jednání o případné společné vládě. Premiér v demisi Andrej Babiš by měl sociálním demokratům přednést nabídku ministerských křesel. Ti požadují pět ministerstev. O návrhu, který ČSSD hnutí ANO předloží, bude v pátek hlasovat vedení sociální demokracie. V sobotu pak sjezd ČSSD rozhodne, zda nabídku ANO přijme.

Premiér v demisi Babiš by měl ČSSD představit nabídku personálního uspořádání kabinetu. Vedení sociálních demokratů několikrát pohrozilo, že pokud potenciální koaliční partner neustoupí, mohlo by to znamenat konec jednání.

ČSSD požaduje, aby v případné vládě s ANO tolerované komunisty obsadila pět křesel, ANO dosud nabízelo čtyři. Sociální demokraté navíc vybízeli k tomu, aby ANO navrhlo na premiéra někoho jiného než předsedu hnutí Babiše, který čelí trestnímu stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda. ANO však na osobě svého předsedy trvá. ČSSD v takovém případě požaduje vedení ministerstev vnitra, nebo financí.

Sporné body v programu už vyjednavači ANO a ČSSD vyřešili. Ve středu večer se dohodli na kompromisu u zrušení karenční doby i na podobě daní.

Pokud dnes ANO a ČSSD dospějí k dohodě, v pátek by ji mělo posoudit předsednictvo sociální demokracie. O den později se bude dohodou zabývat sjezd sociální demokracie, podle původního plánu by ji pak mělo schvalovat vnitrostranické referendum. Podle sociálních demokratů, které ČTK oslovila, sílí v regionech nechuť k tomu, aby se ČSSD na vládě podílela, mimo jiné kvůli Babišovým vyjádřením v posledních týdnech.