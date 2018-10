Začalo největší cvičení NATO od studené války. Rusko vyhrožuje!

Na manévrech zvaných Trident Juncture se podílí všech 29 zemí NATO a Finsko a Švédsko jako partnerské země. Za Českou republiku budou v Norsku vystupovat vojáci z 25. raketového pluku ze Strakonic. Rusko a Bělorusko se akcí účastní jako mezinárodní pozorovatelé. Cvičení bude probíhat od čtvrtka 25. října do 7. listopadu.

"Cvičení reaguje na změněnou bezpečnostní situaci v Evropě v posledních letech," uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. "Testuje naši připravenost bránit naše spojence - v tomto případě Norsko - ozbrojené agresi," dodal Stoltenberg.

Get ready for #TridentJuncture 18! #NATO's largest exercise in decades. Click on the video for more information. pic.twitter.com/kdB1JsPMK2