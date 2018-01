Záchod i kupu hnoje: Nepochopíte, co všechno lidi ukradnou!

Archeologům pracujícím na vykopávkách u dálnice D11 zloději velmi ztížili pracovní podmínky, když jim ukradli mobilní toaletu. "Odvézt ji museli zřejmě minimálně dva lidé, váží totiž nejméně 75 kilo," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Sto kilo vážící kamna odvezl bez zaplacení z pražského obchodu jiný zloděj. Jestli mu ukradené topidlo ale posloužilo, ví jen on sám. Kamna totiž na chodníku z paletového vozíku vyklopil a zřejmě i poškodil.

43letou zlodějku zachytily kamery, když u královéhradecké supermarketu kradla tříměsíční štěně zlatého retrívra. Po několika hodinách už u dveří zlodějky stáli policisté. Zatloukala, jenže chytrý retrívr začal štěkat, a tím se dočkal vysvobození.

Hned 300 kondomů v 50 balíčcích uloupil zřejmě velmi náruživý erotoman v Pardubicích. Za prchajícím zlodějem se vydal technik městské policie Martin Pažout a po nedlouhém sprintu ho chytil za rukáv. "Tašku nechtěl vydat, až po malé potyčce pochopil, že fyzická síla je moje větší, tak utekl," popsal Pažout.

Všech 300 kondomů se vrátilo do drogerie. A zatímco prodavačka zářila štěstím, místní začali hned rozebírat zlodějův sexuální potenciál. "To bude mít až do stáří, do důchodu," vtipkovali místní.