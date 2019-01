Záchrana chlapce ze studny se komplikuje. Přišly špatné zprávy

Záchrana dvouletého chlapečka, který před více než týdnem spadl do úzké studny ve španělské Málaze, se komplikuje. Záchranáři chtěli vyvrtat tunel, kterým by kluka dostali na svobodu, jenže narazili na tvrdou žulu.

Šance na záchranu malého Julena, který se zřítil do hlubokého vrtu minulou neděli, se zmenšují. Záchranáři přesto neztrácejí naději a v kopcovitém terénu nepřestávají pracovat s těžkou technikou. "Moc se snažíme, abychom se k němu co nejdříve dostali. Nevadí nám únava ani nedostatek spánku," popsal pro The Guardian Ángel Vidal, hlavní inženýr, který na záchranu dohlíží.

Záchranáři si ani na okamžik nepřipustili, že by se k batoleti nedostali včas. V neděli ale přišly komplikace. Při vrtání narazili na tvrdou žulu, která práce výrazně zpomalila. Vertikální tunel přitom chtěli mít hotový do nedělní půlnoci. "Nepřestáváme pracovat, vrtáme nonstop, doufáme, že našeho cíle brzy dosáhneme," řekl Vidal v neděli pozdě večer.

Podle expertů stále existuje šance, že je Julen naživu. Chladné počasí totiž zpomaluje metabolismu, takže tělo potřebuje daleko méně energie a může přežít i s povrchním dýcháním a nízkým průtokem krve.

Po dokončení vertikálního tunelu budou záchranáři ručně tvořit druhý, horizontální. Tím by se chtěli dostat do místa, kde se chlapec nachází. Trvat by jim to mělo 20 hodin.

Zdroj: TN.cz

Julen Rosello, jak chlapce španělská média identifikovala, spadl do úzkého vrtu ve městě Totalán v neděli odpoledne. Otvor je široký jen asi 25 centimetrů, proto nemohou záchranáři pro Julena jednoduše slanit. Průzkumná kamera se dostala jen do hloubky asi 73 metrů ze 107. Narazila na vrstvu písku a prachu.

Podívejte se na záběry ze záchrany chlapce: