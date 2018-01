Záchrana umírajícího psa: Byl tak zmrzlý, že mu nešla změřit teplota

Promrzlý, apatický a hladový pes se údajně nacházel u rybníka podle nálezkyně tři dny. Izabela ho našla schouleného v dutině stromu. Zabalila ho do svetru a odnesla domů. Přivolala pomoc - k bezmocnému zvířeti se rychle rozjeli zaměstnanci z psího útulku U Šmudliny Tachov-Vítkov. Na případ upozornil portál Krimi- Plzeň.

Kříženec byl promrzlý tak, že mu ani nebylo možné změřit teplotu. Podle Krimi- Plzeň spadl do rybníka, nebo ho do něj někdo vhodil, údajně totiž nese známky dlouhodobého týrání. "Za těch devět let, co dělám v útulku, jsem nikdy nic takového neviděla. Doktorka se snažila psovi změřit teplotu, ale ten byl tak podchlazený, že na něj teploměr vůbec nefungoval,“ uvedla vedoucí tachovského útulku U Šmudliny Gabriela Jägerová.

"Kromě toho, že byl pejsek úplně podchlazený, tak je i vyhublý na kost a má na sobě několik ran. Rozhodla jsem se, že podám trestní oznámení," dodala. Naděje na přežití mu dávali jen velmi malé. Údajně dlouhé hodiny nereagoval a noc strávil na kapačkách. "Chodí pomalinku, ale má o kus větší sílu, než včera,“ dodal na svém Facebooku útulek u Šmudlinky.

Snaha o jeho záchranu se ale vyplatila. Pejsek už začal pít a přijímat aspoň malé množství jídla. Doma ho má jedna ze zaměstnankyň útulku. Dostal už i jméno – říkají mu Radovánek, protože začal vrtět ocáskem a dávat najevo radost ze své záchrany.