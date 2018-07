Záchrana z jeskyně přitahuje filmaře! 6 produkcí ukázalo plány

"Pět mezinárodních filmových produkcí oslovilo ministerstva obchodu a zahraničí s tím, že chtějí natočit film nebo dokument o záchranné operaci," citoval ministra kultury Viru Rojpojčanarata portál Variety. O příběh má zájem i jedna thajská společnost.

Ministr předpokládá, že vláda natáčení povolí. Zároveň ale zřejmě ustanoví speciální komisi, která bude na všechny projekty spojené s dramatickou záchranou dohlížet. Název produkčních společností státní představitelé nezveřejnili.

Někteří filmaři se ale prozradili sami. Režisér Jon M. Chu (Podfukáři 2, Šíleně bohatí Asiati) už spolu se společností Ivanhoe Pictures dává dohromady tým, který bude film vytvářet. "Je to krásný příběh o záchraně lidí jinými skvělými lidmi," uvedl Chu.

Záměř natočit film o záchranné akci potvrdila i firma Pure Flix Entertainment (God's Not Dead, Do You Believe?). Jedinou thajskou společností, která projevila zájem, je DeWarrenne Productions. Tu vede thajsko-irský producent a režisér Tom Waller, který už prý pracuje na scénáři.

Mezitím už měl ve Spojených státech premiéru první dokument o chlapcích z jeskyně nazvaný "Operace thajská záchrana". Trvá přibližně jednu hodinu a vysílán byl na Discovery Channel. Příští týden by měl mít premiéru také v Thajsku.

Část filmařů se k jeskynnímu komplexu sjela ještě předtím, než byla záchranná akce u konce. Chlapci byli přitom podle Wallera překvapeni, že vůbec někdo jejich příběh sleduje. "Neměli tušení, že se na ně dívá celý svět. Dokonce si mysleli, že budou muset od jeskyně odjet na kolech, která tam nechali," sdělil.

Dvanáct chlapců a jejich trenér uvázli v jeskyni na severu Thajska 23. června, záchranáři je objevili o devět dní později. Kvůli stoupající hladině vody se nemohli dostat ze skalního komplexu suchou nohou. 8. července se rozběhla třídenní záchranná mise. Všichni chlapci ji zvládli.

