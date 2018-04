Záchranáře zaměstnaly dvě nehody motorkářů. Jeden zemřel

Jen půl hodiny a čtyřkilometrová vzdálenost od sebe v sobotu odpoledne oddělovala dvě vážné nehody motorkářů u Rýmařova na Bruntálsku. Jeden z nich se zřítil z mostu do potoka, druhý narazil do domu.

"Obě nehody se odehrály na Bruntálsku, a to na silnicích v obcích Janovice a Ondřejov, poblíž města Rýmařova. U havárií souběžně zasahovaly všechny rýmařovské posádky," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Postupně také ke zraněným motorkářům vzlétly dva záchranářské vrtulníky - jeden z Ostravy a druhý z Olomouce. "K první nehodě byli záchranáři voláni v půl páté odpoledne, a to do Janovic. Osmapadesátiletý muž utrpěl při nehodě a pádu stroje z mostu do potoka těžké poranění, a to v oblasti paží i nohou. Byl ošetřován pozemními týmy a na pomoc vzlétl také ostravský vrtulník," přiblížil první karambol Humpl.

Když byl první záchranářský vrtulník už ve vzduchu, dozvěděli se zdravotníci o druh vážné nehodě motorkáře u Rýmařova. Tentokrát v nedalekém Ondřejově.

"Dispečeři proto odklonili letící stroj k této druhé havárii a ze základny v Rýmařově vyslali na pomoc pozemní posádku. O šetrný transport původního pacienta do nemocnice zároveň požádali letecké záchranáře z Olomouce," popsal mluvčí.





Motocyklista v Ondřejově na tom ovšem byl ještě hůř než ten, který se při nehodě zřítil z mostu. "Byl v bezvědomí a v kritickém stavu. Při jízdě se svým strojem narazil do budovy. Přivodil si mnohočetná poranění a jeho stav se rychle zhoršoval. Pacient, jehož totožnost posádky neznaly, byl za kontinuálního ošetřování naložen do vrtulníku a transportován do ostravské Fakultní nemocnice," vysvětlil Humpl.

Jenže cestou muži selhaly životní funkce. A i když ho zdravotníci resuscitovali skoro hodinu, nepodařilo se ho zachránit.