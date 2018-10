Záchranáři nachází další mrtvé! Hurikán v USA si vyžádal 17 životů

Mohutný vítr lomcující vším, co mu stojí v cestě, ulice mizící pod masou vody, lidé prchající na poslední chvíli před větrnou smrští. Tak to vypadalo v polovině týdne na Floridě během běsnění hurikánu Michael. Teď se do měst začíná vracet život.

"Nefungují tu služby mobilních operátorů, nejde elektřina ani internet. S ostatními lidmi se nemůžeme spojit jinak než osobně," popsal obyvatel městečka Mexico Beach Matthew Goss.

Letecké záběry ukazují škody, které živel napáchal. Největší spoušť zaznamenali v pobřežním městečku Mexico Beach. Na tamních proslavených plážích teď místo turistů leží obří třísky, které zbyly z poničených domů.

"Dnes jsme se šli podívat na Mexico Beach a vypadá to tam jako ve válečné zóně," uvedl guvernér Floridy Rick Scott.

Záchranné týmy na mnoha místech stále prohledávají trosky a pátrají po možných přeživších. Zatím ale nacházejí jen další mrtvé. jejich počet už stoupnul na 17.

Řada pacientů nemocnic zůstává v provizorních lékařských stanech. Úřady je nemají kam umístit. "V době, kdy tu řádil hurikán, u nás bylo okolo 225 pacientů. Když to skončilo a věděli jsme, že už jsme mimo nebezpečí, zahájili jsme evakuaci," sdělil ředitel nemocnice Scott Campbell.

Vítr o rychlosti až 250 kilometrů v hodině se postupně přehnal přes Floridu, Georgii, Severní Karolínu a Virginiii. Bez elektřiny zanechal okolo jednoho milionu domácností. Škody na majetku se můžou vyšplhat v přepočtu až k 178 miliardám korun.